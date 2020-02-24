教育無畏疫情 微軟遠距教學逾250萬學生受惠

台灣微軟24日宣布攜手教育部打造遠距教學應用。圖為台灣微軟公共業務事業群總經理潘先國展示如何使用微軟技術進行遠距教學，與來自湖北、安徽等地的學生一起上課。中央社記者吳家豪攝 109年2月24日

（中央社記者吳家豪台北24日電）台灣微軟攜手教育部、各級學校及業界夥伴，今天共同宣布微軟Office 365（A1版本）結合教育雲端帳號已全面開通，預計全國中小學超過250萬名學生及20萬名教師將受惠。

根據2018國家發展委員會個人家戶數位機會調查的統計，國中生參與線上平台課程學習率從2017年24%提升至2018年36%，顯示台灣數位教育接受度逐年提升。

台灣微軟今天宣布響應教育部「公私協力，學習不中斷」政策，即日起可透過教育部教育體系的單一簽入服務「教育雲帳號」登入使用Office 365、Microsoft Teams線上教學及協作平台，省略先前至少一個月的審核時間，中小學師生無須申請即可免費使用。

台灣微軟預計全國中小學超過250萬名學生及20萬名教師將因此受惠，接下來將協助共7000名陸生以及不在台灣的港澳各地僑生。

台灣微軟公共業務事業群總經理潘先國表示，微軟響應教育部整合數位資源，已與教育部雲端帳號Open ID連結，用戶註冊後即可開通，協助師生在面對不可抗因素而停課時，仍能享有不間斷的學習資源。

教育部政務次長范巽綠指出，即使疫情持續發展，但教育不會中斷。大學面臨的是如何打造安心的就學方案，每個學校都有因應措施。從過去推動行動學習到現在，各個學校的網路頻寬與硬體設施都已到位，希望教師應用數位教學的能力也可以到位。

淡江大學校長葛煥昭說，為因應許多學生無法如期返台上課，淡江大學快速規劃執行各項安心就學措施，以淡江大學iClass行動學習平台搭配微軟Microsoft Teams及雲端資源，提供融合現場與遠距教學的上課模式。目前淡江大學已有2366堂課、1041名老師及637位中港澳學生採用跨境學習的模式。（編輯：楊凱翔）1090224