血友病少年母子晚間返台 隔離檢疫14天

（中央社記者余曉涵台北24日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，血友病少年母子將在晚間從成都搭乘班機返台，並且已經派一名護理師及防護裝備前往，母子返台後須採檢且隔離檢疫。

陳時中在記者會中證實，血友病少年母子將在晚間搭乘班機從成都返台，預計晚間10時抵達台灣，由於血友病少年情況特殊，已經請血友病少年的主治醫師透過視訊瞭解相關情況外，也已經派一名護理師及防護裝備到成都協助。

指揮中心指出，血友病少年母子搭機前都會測量體溫，若有發燒情形則不能上飛機，若沒有發燒，將由護理師協助進行隔離衣、口罩、面罩等防護裝備著裝。

指揮中心說，為了避免影響其他乘客，會安排兩人先行登機、最後下機，並坐在最後一排，與前面座位至少空兩排，且在航程中不供餐、不服務，少用廁所且不與其他乘客共用廁所，航程中原則由護理師協助兩人照護。

返國入境時，指揮中心說，血友病少年母子會由專人協助完成入境檢疫作業程序後，依照後送流程，由救護車載往後送醫院進行隔離採檢，入境檢疫、後送相關工作人員均著防護裝備。

指揮中心表示，後續檢疫如果是檢驗陽性，則住院隔離，若2次檢驗均為陰性，送至集中檢疫所。

指揮中心指出，這次協助返台事項屬特殊個案需求，是基於醫療需求所做的安排，且全程均有完善的防護措施，兩名國人返台後，都要聽從指揮中心指示，接受安排管理，否則將以違反傳染病防治法處罰。（編輯：管中維）1090224