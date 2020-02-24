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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情8/100

居家檢疫不配合手機定位 可處15萬罰鍰

最新更新：2020/02/24 18:34
中央流行疫情指揮中心16日起實施「旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統」，國籍旅客只要持具有台灣門號的手機，掃描QR Code後就可線上填寫資訊上傳，在接獲系統簡訊回覆確認後，通關審核時就可免去填寫紙本的麻煩。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　109年2月17日
中央流行疫情指揮中心16日起實施「旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統」，國籍旅客只要持具有台灣門號的手機，掃描QR Code後就可線上填寫資訊上傳，在接獲系統簡訊回覆確認後，通關審核時就可免去填寫紙本的麻煩。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　109年2月17日

（中央社記者余曉涵台北24日電）武漢肺炎疫情升溫，為了落實有中港澳旅遊史民眾的居家檢疫，中央流行疫情指揮中心今天說，推動運用智慧科技輔助居家檢疫措施，透過手機定位輔助，不配合者可處15萬元罰鍰。（延伸閱讀：韓國旅遊疫情提升到警告 27日起返台須居家檢疫

防疫資訊

指揮中心發出新聞稿表示，依傳染病防治法第58條規定及依109年2月6日「具有中國大陸、香港及澳門地區旅遊史者，於入境日起應進行14日居家檢疫，期間不得外出，亦不得出境，並應提供詳實之聯絡資料及配合必要之關懷追蹤機制。」

指揮中心指出，為落實居家檢疫措施，推動運用智慧科技輔助居家檢疫措施，透過手機定位輔助相關防疫作為，都屬應配合的居家檢疫範疇，只要違反相關規定者，將依傳染病防治法第69條第1項，最高可處新台幣15萬元罰鍰。

指揮中心說，居家檢疫期間，應注意手部衛生、勤洗手，並與同住者保持1公尺以上距離，減少接觸。如有發燒或咳嗽等不適症狀，不可自行外出就診，應主動聯繫衛生單位，由衛生單位安排後續就醫事宜。

指揮中心也指出，依開立的「防範新型冠狀病毒旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，應遵守規定包括留在家中（或住宿地點）不外出，也不得出境或出國，以及居家檢疫期間，自主詳實記錄體溫及健康狀況等，居家檢疫者返家後即啟動居家檢疫措施，不受關懷介入時機影響。（編輯：管中維）1090224

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