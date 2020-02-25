T85黑琵傷癒 學甲濕地野放

（中央社記者楊思瑞台南25日電）今年1月19日在學甲濕地生態園區巡查時發現1隻肉毒桿菌中毒的黑琵。這隻為利後續追蹤繫上T85腳環的黑琵，經復育後將於明天上午在學甲濕地生態園區進行野放。

台南市生態保育學會2名志工1月19日在學甲濕地生態園區巡查時發現這隻受傷的黑琵，經特有生物研究保育中心七股站2名專員護送至慈愛動物醫院醫治，經醫師診斷為肉毒桿菌中毒，立即施打抗血清藥劑。

受傷的黑琵，因春節期間因慈愛動物醫院休診，台南市野鳥學會主動表達能照顧餵養，經細心照料，黑琵能覓食及飛行，為利後續追蹤繫上T85腳環。

另為使其能適應野外環境，2月5日將黑琵送至特有生物研究保育中心進行後續照料及野外訓練，經10多天觀察，獸醫師評估可進行野放，將於明天上午9時40分在學甲濕地生態園區進行野放。

台南市政府農業局森林及自然保育科表示，隨氣候轉涼，為避免黑面琵鷺感染肉毒桿菌發生死亡情形，提醒民眾發現有黑面琵鷺活動力弱，無法飛翔甚至蹲坐地面、嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等情形，立即通知農業局（聯絡電話06-6321731），或立即下灘搶救並送慈愛動物醫院醫治，縮短救援及救治時間，相對提高黑琵存活率。（編輯：黃世雅）1090225