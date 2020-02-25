中火廢照處分遭撤銷 台電允空污季最多7部機運轉

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）環保署撤銷中火2部機組廢照處分，台電說，讓電力調度具彈性、減輕供電壓力，也承諾中火自今年空污季開始，最多運轉機組數將從8部機組減為7部，且總發電量不超過6部機滿載。

台中市府針對台中火力發電廠生煤使用超量問題開罰，同時宣布撤銷中火第2號及第3號機組燃煤許可證。不過，環保署今天表示，為避免因事實認定錯誤、程序違法、理由不備等違誤，衍生國家賠償訴訟案件，對於台中市政府裁罰台中火力發電廠一案，環保署依法撤銷。

台電回應，尊重環保署維護法治的決定，減煤為重要能源政策，台電將持續推動減煤。台電已依據經濟部指示，針對台中電廠規劃更嚴格的「自主減煤計畫」，今年10月進入空污季，中火最多運轉機組數將從原承諾8部機組，減為7部，且總發電量不超過6部機滿載、330萬瓩，與過去空污季8部機、440萬瓩運轉發電量相較，等於減少2部機組的發電量，預估今年的用煤量將會持續減少，各機組的空污防制設備改善計畫也會持續進行，空污排放量也會顯著的降低。

台電說，環保署撤銷台中市政府「廢止許可證」處分，確實增加台電電力調度的餘裕、降低供電風險，同時減輕夏季亮黃燈、代表供電吃緊的壓力，台電今年仍以備轉容量率超過10%，亮起供電無虞的綠燈為目標。

不過，中火2、3號機廢照處分遭撤銷，是否隨即安排機組重返供電行列，台電表示，台中市環保局廢照處分遭撤銷後，機組回到申請展延狀態，台中市府尚未准駁決定前，台電可以原證續用，也就是說中火2、3號機組能持續供電。不過，2部機組停機近2個月，台電會先進一步檢查，暫時不會讓機組立即運轉發電。

台電進一步說，即使2、3號機加入供電行列後，台電仍會秉持穩定供電下，持續降載減排不因此停歇，也不會無止盡燒煤，同時進行環保改善工程，推動新建燃氣機組。

台電說明，台中電廠用煤量連年降低，去年在台中市政府協助下，用煤量較2018年大減300萬公噸，未來台電也會以穩定供電為前提，持續降載減排，朝年用煤量1260萬公噸目標努力。（編輯：趙蔚蘭）1090225