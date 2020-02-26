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武漢肺炎／染疫外籍看護是非法移工 曾接觸另一醫院和病人
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情8/100

北部婦人群聚案結案 大女兒沒確診列極可能病例

最新更新：2020/02/26 14:40
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中26日宣布，第24例北部60餘歲婦人武漢肺炎群聚案結案，婦人大女兒雖然採檢3次陰性，仍列為極可能病例。（中央流行疫情指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中26日宣布，第24例北部60餘歲婦人武漢肺炎群聚案結案，婦人大女兒雖然採檢3次陰性，仍列為極可能病例。（中央流行疫情指揮中心提供）

（中央社記者陳偉婷台北26日電）疫情指揮中心今天宣布，第24例北部60餘歲婦人武漢肺炎群聚案結案，目前2人確診，其餘採檢的239人檢驗都是陰性。不過，婦人大女兒3採都陰性，但因有症狀且曾與婦人密切接觸，列為極可能病例。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，北部60餘歲婦人武漢肺炎家庭群聚案結案，採檢的家屬12人中，2人確診，其餘陰性；醫護採檢154人都是陰性；友人採檢12人都陰性；其他接觸者採檢64人都是陰性。

不過，確診的婦人大女兒雖然採檢3次陰性，但因其有咳嗽症狀且發病前14天曾跟婦人密切接觸，列為極可能病例。目前住院隔離中。

指揮中心監測應變官莊人祥在記者會表示，列為極可能病例是因為核酸檢測只能在急性期驗的出來，如果過了急性期，她驗3次也沒辦法確診，但考量她有症狀且有流行病學相關性，列為極可能病例，可對其接觸者進行調查。

莊人祥解釋，但因大女兒和婦人的接觸者有重疊，目前沒有新增的接觸者，相關接觸者也都採檢完成。

陳時中說，此案結案的意義表示，可能的接觸者都已經過了潛伏期，疫情沒有向社會擴張的風險。至於婦人感染的源頭，會持續分析，但不強力追蹤。（編輯：張芷瑄）1090226

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