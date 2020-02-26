北部婦人群聚案結案 大女兒沒確診列極可能病例

（中央社記者陳偉婷台北26日電）疫情指揮中心今天宣布，第24例北部60餘歲婦人武漢肺炎群聚案結案，目前2人確診，其餘採檢的239人檢驗都是陰性。不過，婦人大女兒3採都陰性，但因有症狀且曾與婦人密切接觸，列為極可能病例。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，北部60餘歲婦人武漢肺炎家庭群聚案結案，採檢的家屬12人中，2人確診，其餘陰性；醫護採檢154人都是陰性；友人採檢12人都陰性；其他接觸者採檢64人都是陰性。

不過，確診的婦人大女兒雖然採檢3次陰性，但因其有咳嗽症狀且發病前14天曾跟婦人密切接觸，列為極可能病例。目前住院隔離中。

指揮中心監測應變官莊人祥在記者會表示，列為極可能病例是因為核酸檢測只能在急性期驗的出來，如果過了急性期，她驗3次也沒辦法確診，但考量她有症狀且有流行病學相關性，列為極可能病例，可對其接觸者進行調查。

莊人祥解釋，但因大女兒和婦人的接觸者有重疊，目前沒有新增的接觸者，相關接觸者也都採檢完成。

陳時中說，此案結案的意義表示，可能的接觸者都已經過了潛伏期，疫情沒有向社會擴張的風險。至於婦人感染的源頭，會持續分析，但不強力追蹤。（編輯：張芷瑄）1090226