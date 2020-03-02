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防範武漢肺炎 鄭文燦籲中央暫時禁止額溫槍出口

最新更新：2020/03/02 12:56
桃園市長鄭文燦（後中）2日在防疫專案會議中表示，有製造廠商反映，因政府沒有禁止出口額溫槍，所以目前相關訂單都來自中國，也就是說台灣生產的額溫槍都被中國買走，他已向中央建議，額溫槍應暫時禁止出口，以供國內防疫所需。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年3月2日
桃園市長鄭文燦（後中）2日在防疫專案會議中表示，有製造廠商反映，因政府沒有禁止出口額溫槍，所以目前相關訂單都來自中國，也就是說台灣生產的額溫槍都被中國買走，他已向中央建議，額溫槍應暫時禁止出口，以供國內防疫所需。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年3月2日

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）桃園市長鄭文燦今天在桃園市政府防疫專案會議中表示，隨著武漢肺炎疫情的擴散，國內的額溫槍供不應求，已建請中央暫時禁止額溫槍出口，以滿足國內對於額溫槍的需求。

鄭文燦在防疫專案會議中聽取報告，教育局表示，已收到教育部提供第2批額溫槍，目前桃園市共有約5600支額溫槍，桃園市轄內學校平均每2班可共用一支。

鄭文燦表示，的確有製造廠商反映，由於政府沒有禁止出口額溫槍，所以目前相關訂單都是來自中國，也就是說台灣生產的額溫槍都被中國買走，他也已經向中央建議，額溫槍應暫時禁止出口，以供國內防疫所需。

鄭文燦指出，行政院經濟部已經決定，在近期內會先協調額溫槍的生產製造商，暫時禁止額溫槍的出口，屆時，供應給國內的額溫槍數量就能增加，各學校也能夠獲得充足數量。（編輯：方沛清）1090302

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