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聯醫領藥得來速惹議 黃珊珊：仍鼓勵藥局領藥

最新更新：2020/03/05 16:03

（中央社記者梁珮綺台北5日電）台北市聯合醫院6日起准許慢性病連續處方箋拿藥「得來速」，引起基層藥師反彈。台北市副市長黃珊珊今天說，這項政策目的是為減少醫院人流，仍鼓勵民眾到社區找健保藥局領藥。

北市聯醫6日起開辦慢性病連續處方箋拿藥「得來速」，患者在門口刷健保卡後，直接在院外等候，藥劑師調完藥就會送到院外給患者，估計一天就可減少1500人進入醫院。

不過，此舉引起基層藥師反彈，台北市藥師公會理事長黃金舜更寫一封公開信給台北市政府，希望能取消聯醫慢性病連續處方箋拿藥「得來速」政策。

黃金舜在信中指出，社區藥局靠著調劑處方的調劑服務費維持藥局的營運，近期發放口罩沒有增加營收，更增加人力成本，北市府卻帶頭搶社區藥局的調劑工作，讓很多基層社區藥師覺得辛苦付出，卻被政府忽視。

黃金舜提到，北市推「得來速」政策是跟中央唱反調，民眾即使沒到醫院內，仍需搭乘大眾運輸工具到醫院，且院外人擠人，增加群聚感染風險，；社區藥局藥師盡力配合防疫，卻因「得來速」導致藥局賴以為生的收入減少，而聯醫藥師的工作量也增加。

黃金舜說，每個用藥都有健保代碼，市聯醫的慢箋上也都有註明，拿著慢箋，到社區藥局都能領到和醫院一樣的藥，盼市府能多加宣導到社區藥局領藥；最後，要求醫療體系在面對武漢肺炎時，應扮演好個層級的角色。

對此，黃珊珊表示，推動處方箋「得來速」政策目的是減少醫院人流，希望固定到醫院領取處方箋藥物民眾，能不用進醫院就領得到藥，因有些人可能家就住在聯醫隔壁，不能禁止民眾到醫院領藥。

黃珊珊說，目前每天到聯醫領藥的民眾有1500人，「本來就來聯醫拿藥，不是搶了基層藥局處方箋機會」，仍鼓勵民眾到社區健保特約藥局領藥，盼防疫期間，大家能互相體諒。（編輯：陳清芳）1090305

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