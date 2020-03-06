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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情2/100

台男菲律賓染武漢肺炎 同機13旅客居家隔離14天

最新更新：2020/03/06 16:29
指揮中心6日表示，台灣首例菲律賓境外移入的武漢肺炎病例，是到馬尼拉自由行，共有26名接觸者，另要求13名同機旅客居家隔離14天。圖為馬尼拉國際機場。（中央社檔案照片）
指揮中心6日表示，台灣首例菲律賓境外移入的武漢肺炎病例，是到馬尼拉自由行，共有26名接觸者，另要求13名同機旅客居家隔離14天。圖為馬尼拉國際機場。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧、陳至中台北6日電）台灣昨天爆發首例菲律賓境外移入的武漢肺炎病例，指揮中心今天表示，該個案是到菲律賓馬尼拉自由行，曾參與在地導覽行程，共有26名接觸者，另要求13名同機旅客居家隔離14天。

防疫資訊

中央流行疫情指揮中心昨天公布出現首例菲律賓境外移入個案，是國內累積第44例個案，個案是北部一名30多歲男性，曾於2月28日至3月3日與友人至菲律賓旅遊，3月2日於菲律賓當地出現胃脹及腹瀉症狀；3月3日返國後因喉嚨乾、倦怠情形至診所就醫，隔天到醫院就醫時，院方發現個案有國外旅遊史且出現症狀，昨天檢驗確診，目前已收治負壓隔離病房。

指揮中心監測應變官莊人祥今天下午在記者會中表示，根據疫情調查，第44案曾到菲律賓馬尼拉自由行，有參加當地的在地導覽行程，總共有26名接觸者，經採檢已知2人陰性，其餘檢驗中；目前已掌握個案出國前的活動狀況，所幸並沒有四處趴趴走。

莊人祥說，已針對同班機13名旅客做居家隔離，但因機組員均為外籍，不在居家隔離之列，會再通知航空公司。

指揮中心指揮官陳時中也表示，台灣已將目前掌握的狀況全數向菲律賓報告。（編輯：唐聲揚）1090306

中國武漢肺炎疫情升溫，對於有被傳染疑慮者的處理方式分為居家隔離、居家檢疫及自主健康管理。（中央社製圖）
中國武漢肺炎疫情升溫，對於有被傳染疑慮者的處理方式分為居家隔離、居家檢疫及自主健康管理。（中央社製圖）
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