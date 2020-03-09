發現武漢肺炎篩檢關鍵 中研院：完全與中國無關

（中央社記者張雄風台北9日電）中研院昨天說已合成能辨識新冠病毒蛋白質單株抗體群，未來可在15至20分鐘完成快篩，但中國卻傳出研究是來自中方成果，中研院長廖俊智今天說，完全是中研院成果，與中國無關。

中研院昨天表示，已成功合成能辨識新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）蛋白質的單株抗體群，接下來將與數家廠商談合作生產，未來可比照流感快篩，在15至20分鐘內完成，有效提升採檢量能。

立法院教育及文化委員會今天邀請中央研究院院長列席報告業務概況備詢，廖俊智會前接受媒體聯訪時表示，現在分析到針對新冠病毒非常專一性的抗體，後續還要跟真正病人的檢體驗證，成功才能用；由於冠狀病毒除了會引起武漢肺炎外，也會有一般常見的感冒症狀，所以要排除感冒病毒的交叉反應。

另外，針對中國傳出消息，這是來自於中方的研究成果；廖俊智強調，這完全是中研院自行開發出來的，「與中國一點關係都沒有」。

廖俊智指出，接下來還要與衛福部、廠商、學術單位一起合作，趕快驗證在實際病人的檢體，克服量產的困難；時間上非常難講，希望愈快愈好，大家一起合作，在最短時間內能在臨床上使用。

廖俊智說，這個抗體開發的過程，也是靠全部中研院團隊一起共同努力；團隊約有20人，除了楊安綏實驗室外，還有其他各團體一起互相幫忙；未來與流感採檢一樣，是用咽喉採檢，不用抽血。（編輯：洪學廣）1090309