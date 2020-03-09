中國原料藥短缺 食藥署：藥品沒短缺勿恐慌

（中央社記者陳偉婷台北9日電）受武漢肺炎影響，中國原料藥可能受影響。食藥署簡技潘香櫻今天說，目前僅有一款常用於治療甲狀腺亢進的藥物有通報擔憂斷料，其他藥品沒聽說短缺，民眾不用擔心。

中國受COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）疫情影響，原料藥廠復工狀況不明，加上國際對中國禁航令影響，中國原料藥供應可能也受阻，外界擔憂，可能造成原料不足的斷藥危機。

衛生福利部食品藥物管理署藥品組簡任技正潘香櫻下午對媒體說明時指出，已主動監測及評估用藥及庫存情形，2月中也與台灣製藥業與醫院開會，若發現原料有供應缺少情形，可主動到藥品平台通報，目前僅一款用於治療甲狀腺亢進的藥物有通報恐怕會缺料，其餘藥品都沒有通報，也沒聽說會有短缺。

潘香櫻表示，一般的藥品原料供應都有3到6個月的庫存，且也簽訂有合約，目前沒有聽到有缺藥情況，萬一有缺藥也會評估替代來源與替代治療方式。

食藥署藥品組科長張連成受訪時也表示，在台灣銷量大的藥品品項，藥廠多有一定的庫存量，食藥署在防疫的超前部署要求之下，已請各大藥廠進行全面的盤點，目前僅有一款甲狀腺亢進治療藥物來通報可能斷料，不過，還可用到今年8、9月，且仍有眾多替代藥品可用，也會協助業者找原料第二來源，並給予加速審查。

名列食藥署高關注名單上還有其他藥品，張連成說，包括解熱鎮痛、抗生素等在國內用量比較大的藥品都會加強關注，但這些藥品許可證數量多，就算某項藥品缺貨，也還能找到同劑型、同劑量的藥品可用。至於外傳可能缺貨的三高慢性病用藥，則沒有藥廠通報警訊。

潘香櫻呼籲，醫院藥局及藥師不要過於憂慮而囤積藥物，食藥署有監控藥物數量，民眾不用擔心。（編輯：陳清芳）1090309