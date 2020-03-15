台酒300ml防疫酒精 擴大6通路開賣

（中央社記者吳佳蓉台北15日電）為便利更多民眾買到，台酒公司表示，300ml玻璃瓶裝防疫酒精，近日增加家樂福、大潤發、愛買、頂好、楓康及美廉社等6點通路販售；其中，美廉社及頂好已開賣，家樂福則公告16日上架。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）傳染途徑包括接觸傳染，勤洗手、消毒為阻擋病毒傳播的重要手段，使酒精成為搶手防疫物資。台灣菸酒公司2月初配合增產75度防疫酒精，陸續已生產600多萬瓶；規格共有4款，包括300ml無噴頭玻璃瓶裝，600ml無噴頭玻璃瓶裝、60ml噴頭式隨身瓶，以及500ml噴頭式家庭號。

台酒公司表示，目前以300ml無噴頭玻璃瓶裝為主力，盼先滿足家戶使用需求，隨產能提升，為使民眾更便利買到，除135家台酒自有通路、5600多家健保藥局及1.1萬家四大超商外，近日再開放家樂福、大潤發、愛買、頂好、楓康及美廉社等6通路進貨，擴大銷售通路至2萬多家。

台酒公司指出，考量各家通路物流、上架規劃不同，具體上架時間由各通路公告為準。根據各家公告，美廉社14日已開賣，頂好則公告於今天上午10點供貨，家樂福16日下午2點準時開賣，均為每人限購1瓶，售價同樣為每瓶40元，大潤發、愛買及楓康則預估本週陸續供貨。

台酒公司說，600ml無噴頭玻璃瓶裝銷售通路，現以自有通路和全聯為主；至於2款噴頭式酒精產品，相較產量沒有玻璃瓶裝這麼多，其中，500ml噴頭式家庭號目前僅在自有通路販售。

台酒公司表示，60ml噴頭式隨身瓶首批生產1萬瓶，已優先提供醫療院所使用，原訂第2批出廠後，會在自有通路販售，但考量想先滿足家庭防疫需求，因此個人隨身瓶暫時不會上架。

對網路上出現民眾排隊購買台酒防疫酒精，再哄抬價格轉賣，台酒公司道德呼籲，酒精屬於防疫物資，與一般熱門排隊商品不同，不應囤貨轉買，要留給真正有需要的人，重申目前產能充足，生產完就會陸續上市。（編輯：鄭雪文）1090315