醫院消毒遭誤認封院 苗衛生局：勿散播疫情謠言

（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗縣某醫院收治有旅遊史發燒患者後進行消毒，民眾拍照上網問「醫院封院，有人知道原因嗎」，院方今天澄清並無封院；縣府衛生局說，散播疫情謠言訊息恐觸法，已著手蒐證。

有民眾昨晚在臉書地方社團張貼醫院工作人員拉起封鎖線消毒的照片，並發文詢問，醫院封院有人知道原因嗎，貼文一出，網友瘋傳院方已收治一名疑似武漢肺炎個案，引發民眾人心惶惶。

院方今天澄清指出，「根本沒有封院的情形」，只是日前一名有旅遊史的發燒患者前往醫院採檢，依正常作業流程，全程都有隔離與消毒，但為了慎重起見，在這名患者經過的地方，加強消毒確保安全，醫院各門診今天也正常運作，提供鄉親醫療服務。

苗栗縣政府衛生局長張蕊仙受訪表示，是否有確診病例，須由中央流行疫情指揮中心統一說明。她強調，目前正值疫情緊繃期間，傳遞未經證實訊息，可能造成民眾恐慌，依據傳染病防治法規定，散播傳染病疫情謠言或訊息，危害公眾或他人者，可處新台幣300萬元以下罰鍰，針對這起事件也已展開蒐證，呼籲民眾不要誤觸法網。（編輯：方沛清）1090317