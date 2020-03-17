顧農民也顧健康 農委會雲縣府為學童及長者加菜

雲林縣政府與中央合作，每週採購20公噸蔬菜為學校和長青食堂等單位加菜，縣長張麗善（左3）17日到褒忠國小視察配送情形。中央社記者姜宜菁攝 109年3月17日

（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）國內蔬菜供應受武漢肺炎疫情衝擊，雲林縣府和中央合作，每週採購20公噸蔬菜為學生和長青食堂等單位加菜，雲林縣長張麗善今天到褒忠國小視察配送情況，呼籲民眾多吃蔬菜有益健康。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）影響，民眾減少群聚用餐，餐飲業受衝擊，也間接影響蔬菜供應市場。

農委會主委陳吉仲昨天接受媒體聯訪時表示，葉菜類3月在台北果菜批發市場交易均價已經跌到每公斤新台幣11、12元，備受關注。

為了協助農民產銷調節，農委會預計每週收購80公噸蔬菜，其中由雲林縣府代為收購20噸，為雲林縣立高中、各級國中小和長青食堂等單位加菜，藉此鼓勵大家多食用蔬菜，增加身體抵抗力。

張麗善今天到褒忠國小視察蔬菜配送情況，呼籲民眾多吃蔬菜有益健康。

張麗善提到，葉菜生長期約3個月，近期因供需失衡，因此縣府與農糧署合作向縣內農民團體採購蔬菜，每公斤收購價為13元，其中農糧署每公斤補助新台幣10元，縣府加碼3元。

雲林縣府預定連續16週為學生加菜，同時視菜價波動決定停購或延續。（編輯：陳俊碩）1090317