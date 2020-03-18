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苗栗縣武漢肺炎首例確診 超前部署提升醫療量能

最新更新：2020/03/18 16:38

（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣出現首例武漢肺炎確診個案，縣府衛生局今天表示，持續追蹤與個案接觸者進行疫調，並召集縣內醫療院所因應整備，隨疫情發展狀況，採檢量能可由6家提升至15家。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，境外移入病例驟增，苗栗縣於昨晚確認出現首例確診個案，縣長徐耀昌今天表示，縣內疫情指揮中心依中央規定成立二級開設，由苗栗縣政府秘書長陳斌山擔任指揮官，各局處加強跨單位聯繫整合，全力做好防疫工作。

縣府衛生局長張蕊仙指出，這名確診患者曾至國外疫區旅遊，屬境外移入個案，已收治負壓隔離病房治療中，持續追蹤過去接觸史，並針對相關接觸者展開疫調。

張蕊仙說，配合中央超前部署並應對疫情，已邀集縣內15家醫院院長、副院長、急診室醫師、感控醫師、管理人員等開會，以分階段、分區就近收治原則，提升醫療收治、採檢量能。執行檢疫及輕重症分流收治，採檢量能將由6家拓展至15家。

張蕊仙表示，全縣現有8床負壓隔離病床，今天仍有5空床，因應未來疫情可能變化，將原有應變醫院（衛福部苗栗醫院）、隔離醫院（為恭、苑裡李綜合）擴大指定3家急救責任醫院（大千、通霄光田及大順醫院）加入檢疫及專責病房，收治量將由8床擴增至52床。

衛生局指出，當專責病房占床率達80%，則啟動社區採檢院所，執行檢疫及輕重症分流收治，採檢量能將由6家拓展至15家，預估整體量能可達236床，作為苗栗縣未來發生社區感染之因應。（編輯：李錫璋）1090318

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