72名滯留祕魯旅客自費包機抵美 近日陸續回台

日前有132名台籍旅客因武漢肺炎疫情滯留祕魯。外交部發言人歐江安（圖）20日表示，其中72人自費搭乘商業包機離境，包機已抵達美國邁阿密，將分別轉搭其他班機返台。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳韻聿台北20日電）武漢肺炎全球延燒，多國陸續實施邊境管制，日前也有132名台籍旅客滯留祕魯。外交部今天說，其中72人自費搭乘商業包機離境，包機已抵達美國邁阿密，旅客將分別轉搭其他班機返台。

外交部發言人歐江安表示，秘魯政府15日晚間宣布，自16日零時起全國進入緊急狀態15天，並全面暫停陸海空及河運的國際旅客運輸至31日，導致秘魯境內的台灣旅客行程受阻。

歐江安說，目前已有3個旅行團及部分自由行遊客共計72人自費搭乘商業包機，於台北時間19日晚間11時起飛，離開秘魯赴美國邁阿密，並於台北時間20日清晨5時抵邁阿密，將分別轉搭其他班機返台。

歐江安進一步說明，由於秘魯目前實施宵禁，管制人車及飛行器通行，商業包機需向秘魯政府申請陸路及航空通行許可等，但在駐祕魯代表處等各方努力下，終能順利安排國人離境。此外，駐處獲知國人滯留後，也與滯留的132名國人（含旅行團及自由行旅客）建立網路群組聯絡管道，以利隨時提供協助及秘魯防疫管制資訊。

不過，歐江安說，據駐處掌握，目前在秘魯還有60名台灣旅客，分別是首都利馬9人、外省景點庫斯科42人，以及南部阿雷基帕市（Arequipa）9人，部分旅客已表達無提前離境需求。駐秘魯代表處將持續與國人保持聯繫，提供必要協助。（編輯：黃國倫）1090320