Taiwan can help又一例 視訊與緬甸分享抗疫經驗

（中央社記者張茗喧台北20日電）武漢肺炎疫情延燒，台灣不僅替友邦帛琉檢驗檢體，近日更透過視訊協助緬甸當地醫院抗疫，無私分享台灣感染控制經驗，提升台灣醫療於國際間的能見度。

武漢肺炎肆虐全球，令醫療資源匱乏的國家如臨大敵，緬甸當地醫院正因資訊有限，近日向新光醫院尋求協助，新光醫院今天召開記者會說明以視訊方式協助當地醫院抗疫。

新光醫院感染科主任黃建賢表示，新光醫院去年4月與緬甸當地醫院（OSC Hospital）簽署醫衛合作備忘錄，協助代訓緬籍醫護團隊、增進台緬醫衛合作及提升醫療技術。

去年9月21日至10月3日，緬甸該醫院更派出醫護團隊到新光醫院，學習醫事人員臨床處置能力、教學技能及臨床技術等，回到緬甸後再傳授給當地醫護人員，提升緬甸臨床技能與衛教知識。

黃建賢說，這次收到緬甸醫院的求助及諮詢，今天上午已安排透過視訊，遠端教授20名緬甸醫護人員「COVID-19臨床處置建議及感染管制指引」，傳授台灣醫院如何避免交叉感染、病人處置等感染控制經驗，緬甸醫療人員也相當關注台灣的檢驗技術。

黃建賢指出，這次台緬成功透過遠端視訊教學，不僅配合政府做好新南向政策一國一中心的使命，透過醫療外交，增加台灣醫療於國際間的能見度，讓全世界知道Taiwan can help（台灣能幫忙）。（編輯：張芷瑄）1090320