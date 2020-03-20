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印度防疫升級封鎖孟買等4城 新德里關餐廳商店

最新更新：2020/03/20 23:11
為防止武漢肺炎疫情擴散，新德里市長克里瓦爾宣布關閉餐廳、商店和購物中心，南德里一處原本熱鬧的商圈，大部分餐廳和商店都關門，顯得冷清。中央社記者康世人新德里攝 109年3月20日
為防止武漢肺炎疫情擴散，新德里市長克里瓦爾宣布關閉餐廳、商店和購物中心，南德里一處原本熱鬧的商圈，大部分餐廳和商店都關門，顯得冷清。中央社記者康世人新德里攝 109年3月20日

（中央社記者康世人新德里20日專電）印度武漢肺炎疫情持續惡化，馬哈拉什特拉省今天宣布孟買、平埔里青奇瓦德、普恩和納格坡等4城封城，新德里則宣布關閉餐廳、購物中心和商店，餐廳只准外送和外帶服務。

新德里電視台（NDTV）報導，印度累計2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例已達223例，且今天至少通報50個新病例，是疫情爆發以來單日通報最多的病例數。

不過，根據印度衛生與家庭福利部傍晚5時公布的統計報告，印度累計確診病例達196例，其中有4人死亡，有22人痊癒。

其中，疫情最嚴重的馬拉哈什特省（Maharashtra）累計病例增加到49例，省長薩克雷（Uddhav Thackeray）今天決定升級防疫措施，宣布孟買、普恩、平埔里青奇瓦德和納格坡從今天午夜起進行封城，所有辦公場所全部關閉，直到31日。

他補充說，蔬果店、賣食物的雜貨店、銀行、醫院和藥局不在關閉之列。

薩克雷指出，由於孟買的鐵路和公共汽車是這座城市的生命線，許多工作人群仰賴出入，政府無法關閉；但如果人們不配合防疫措施，政府可能必須關掉火車和公車服務。

印度首都新德里的確診病例也達到16例，市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）繼昨天宣布關閉所有餐廳，僅提供外送和外帶的服務外，今天又宣布提高防疫措施，關閉所有購物中心和商店，但販售食物的雜貨店、蔬果店和藥局除外。

一家餐廳老闆凱莫爾（Kemal）說，雖然新的規定會影響生意，但沒有辦法，為了所有人的健康，必須遵守政府規定，餐廳今天只提供外送和外帶。

至於販賣食物與蔬果的雜貨店老闆則強調，食物一切供應正常，民眾不必恐慌搶購。

為阻止境外移入的病例，印度政府除暫停除外交、公務等目的以外的外國人入境簽證外，昨天也宣布將暫停所有國際客機降落印度，並計劃22日起採取上午7時到晚間9時的禁足令，禁止人們在這段時間外出。（編輯：陳永昌）1090320

為防止武漢肺炎疫情擴散，新德里部分銀行實施一半員工在家上班政策，南德里一間銀行外顯得冷清。中央社記者康世人新德里攝 109年3月20日
為防止武漢肺炎疫情擴散，新德里部分銀行實施一半員工在家上班政策，南德里一間銀行外顯得冷清。中央社記者康世人新德里攝 109年3月20日
新德里一間麵包兼餐廳的店面，遵守市政府命令，門口貼上只提供外送和點餐外帶服務。中央社記者康世人新德里攝 109年3月20日
新德里一間麵包兼餐廳的店面，遵守市政府命令，門口貼上只提供外送和點餐外帶服務。中央社記者康世人新德里攝 109年3月20日
新德里市長克里瓦爾宣布關閉餐廳、商店和購物中心，販售食物的雜貨店可繼續營業，南德里一間雜貨店許多顧客戴上口罩。中央社記者康世人新德里攝 109年3月20日
新德里市長克里瓦爾宣布關閉餐廳、商店和購物中心，販售食物的雜貨店可繼續營業，南德里一間雜貨店許多顧客戴上口罩。中央社記者康世人新德里攝 109年3月20日

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