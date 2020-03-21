防囤貨 多家量販超市每人限購一串衛生紙

武漢肺炎疫情持續蔓延，陸續傳出民眾因為預期心理大量購買民生物資，各大賣場、超市的衛生紙更是被搶購一空。中央社記者林俊耀攝 109年3月19日

（中央社記者吳柏緯台北21日電）武漢肺炎疫情持續蔓延，陸續傳出民眾因為預期心理大量購買民生物資，各大賣場、超市的衛生紙更是被搶購一空。量販超市業者表示，為配合防疫並讓所有民眾都能購買，21日起，衛生紙每人限購一串。

經濟部表示，衛生紙產量無虞，呼籲民眾不要過度恐慌、搶購。

全聯表示，肺炎疫情期間，為了讓每個消費者都可以買到衛生紙，從今天起，配合政府相關政策，衛生紙每人限購一串。全聯同時呼籲消費者，物資適量購買無需囤貨，衛生紙庫存以門市現場貨量為準，若短暫缺貨請耐心等待，物流與廠商持續努力出貨。

家樂福表示，配合行政院防疫時期共體措施，今天起改為每人每車限購一串衛生紙商品。愛買同樣表示，今天起在量販實體通路，每人每車限購一串衛生紙。目前台灣衛生紙產量足夠，只是物流稍微趕不及，盼藉由限購政策避免囤積。

經濟部昨天則透過影片指出，台灣廠商加大產能製造，確保衛生紙供應無虞。

永豐餘消費品行銷總監顏靜雯表示，公司的衛生紙產線是24小時不間斷生產，旗下的中華紙漿，原料庫存無虞，會以滿足台灣民眾需求為優先。正隆春風竹北廠廠長蔡石玉指出，正隆的原物料非常充足，而且是24小時全面生產，同時增加物流配送。

兩人均表示，目前供貨無虞，請民眾放心。（編輯：張均懋）1090321