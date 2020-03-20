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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情13/100

武漢肺炎／網傳防疫儲糧假訊息 刑事局逮2男送辦

最新更新：2020/03/20 18:08
武漢肺炎疫情嚴峻，有網友在PTT發儲糧一個月等不實訊息，刑事局循線查獲2名男子送辦。圖為高雄一家賣場現搶購潮，泡麵等商品幾乎被掃空。中央社記者董俊志攝　109年3月19日
武漢肺炎疫情嚴峻，有網友在PTT發儲糧一個月等不實訊息，刑事局循線查獲2名男子送辦。圖為高雄一家賣場現搶購潮，泡麵等商品幾乎被掃空。中央社記者董俊志攝　109年3月19日

（中央社記者黃麗芸台北20日電）刑事局接獲民眾檢舉，指有網友在PTT發圖文說「收到重要情報請大家儲備一個月份左右的糧食和生活必需品…」的不實訊息，循線查獲北市38歲張男和46歲蔡男，依違反社維法送辦。

刑事局今天舉行記者會，偵查第九大隊第一隊副隊長陳炯昭表示，日前接獲民眾舉報，指近期發現有網友在PTT發表圖文，內容為「收到重要情報請大家儲備一個月份左右的糧食和生活必需品，並且立刻到銀行提領所有的存款」等不實疫情訊息。

防疫資訊

經警方追查發現，在PTT上轉貼發文者為北市38歲張姓男子，他是從親友Line群組收到46歲表哥蔡姓男子相關資訊，自行截取Line群組圖文後，再轉發至PTT。

警方今天通知2男到案說明，蔡男供稱是看到相關網路訊息後，未經查證並加上自編文字內容，好意發至親友Line群組提醒，全案詢後將2男依違反社會秩序維護法移請轄管警察局送辦裁處。

另有民眾檢舉PTT網傳衛生福利部的假公文圖片，內容載明「至2月16日止台南市各醫院第一批送檢樣本數6354例，呈陽性1843例…」，刑事局獲報後追查發現，此圖片來源為中國大陸天涯社區論壇，且PTT帳號來源IP在香港，研判為境外人士所為。

台灣高等檢察署今天表示，近期台灣因疫情升溫，部分民眾恐慌不安，至賣場搶購囤積貨品；如有意圖抬高交易價格，囤積糧食、農產品或其它民生必需的飲食物品，屬違法行為；不法囤積生活必需用品與防疫物資，最重可判刑7年，呼籲民眾切莫搶購囤積貨品。（編輯：方沛清）1090320

刑事局偵查第九大隊第一隊副隊長陳炯昭（圖）20日表示，警方循線查獲北市38歲張姓男子和46歲蔡姓男子涉嫌於網路散播防疫儲糧等不實訊息，訊後依違反社維法送辦。中央社記者黃麗芸攝　109年3月20日
刑事局偵查第九大隊第一隊副隊長陳炯昭（圖）20日表示，警方循線查獲北市38歲張姓男子和46歲蔡姓男子涉嫌於網路散播防疫儲糧等不實訊息，訊後依違反社維法送辦。中央社記者黃麗芸攝　109年3月20日
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