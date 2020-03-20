傳播假訊息囤貨牟利 蘇貞昌：絕對嚴懲嚴辦

（中央社記者陳俊華台北20日電）受疫情影響，民眾搶買物資。行政院長蘇貞昌今天說，國內糧食充足、衛生紙也非常夠用，請大家放心，呼籲民眾不要傳播假訊息、藉機囤貨牟利，政府絕對嚴懲嚴辦、快懲快辦，不要以身試法。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀蘇貞昌及內閣官員列席備詢。

國內超市傳出民眾搶買物資，蘇貞昌昨天在臉書發文表示，糧食非常足夠、衛生紙廠產能足夠，「盡量買，貨很多」，多消費，多吃蔬果顧好身體，才能一起抗疫。

蘇貞昌會前受訪時表示，因為疫情嚴峻，大家看到國外搶購、囤貨的事，難免會以為台灣有什麼狀況，台灣各方面情形都控制良好，尤其台灣是水果王國、產業王國，加工品非常多、糧食充足，甚至連衛生紙產能，現在都只開到6成非常夠用，請大家放心。

蘇貞昌說，大家如果沒有出外消費，要在自己家裡煮，可以多買一點蔬菜水果、農產品，給農民加油也是很好的事。但請大家不要傳播假訊息，不要囤貨牟利，這都是嚴重觸法的事，他已經交代執法單位，如果有傳播假訊息、藉機囤貨牟利做違法的事，「絕對嚴懲嚴辦、快懲快辦，不要以身試法」。

外界認為，振興抵用券應提高金額、少一點限制，並盡快發放。蘇貞昌說，台灣防疫超前部署，對於相關作為早已啟動，甚至在特別預算通過前，就已移緩濟急，感謝立法院快速通過特別條例、特別預算，經費不僅有試算，也編列經費做相關事項，總統蔡英文還特別要求加碼，這些並沒有在新台幣600億元預算裡，「如果還有不夠，隨時會再加碼」。（編輯：林興盟）1090320