武漢肺炎／陳時中：半個月僅2例待釐清感染源 台灣還不到社區傳播

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北21日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，半個月僅7例（武漢肺炎）本土病例，多有接觸史，僅2例至今仍在釐清感染源，不到社區傳播。

陳時中下午在指揮中心舉行的記者會表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）個案數確實快速增加，但大多是境外移入，近半個月內僅7例本土病例，其中2例是高中同班同學、1例埃及團員小孩，大多都找得到確切感染源，僅2例仍在釐清。

他說，沒有國家是半個月2例本土病例找不到感染源就宣布進入社區傳播，並採嚴厲防疫行為；未來怎樣他不敢說，但相關部署會盡快進行。

指揮中心疫情監測組長周志浩表示，第100案北部女性相關接觸者還在追蹤，已知部分親友從國外回台，正在回溯採檢；第134案面對許多民眾、接觸對象範圍很廣，的確發現很多從國外回台者，正在清查相關接觸者，必要時採檢。（編輯：李明宗）1090321

是否停班停課 陳時中：有大量社區群聚才可能

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北21日電）武漢肺炎延燒，有媒體詢問是否可能全面停班停課。指揮中心指揮官陳時中表示，近期新增的本土病例僅個位數，不會採取此措施，除非出現大量社區群聚才可能。

陳時中今天下午在記者會中說明此事，目前雖未有停班停課規劃，但他強調這兩週是關鍵期，居家檢疫者一定要遵守相關規定，違者會重罰。（編輯：卞金峰）1090321