染疫護理師接觸95人 桃園市府緊急安置應變

桃園市政府衛生局22日發布新聞稿表示，案156武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土確診個案，是一名在長照中心擔任護理師的20多歲女性。目前已掌握接觸者共95人，並採檢81人，均為陰性，其餘仍在檢驗中。（桃園市政府衛生局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 109年3月22日

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）國內今天新增16起武漢肺炎確診病例，其中案156為桃園市某長期照護機構員工，衛生局昨天除針對機構內95名接觸者採檢，也將無症狀住民分送2處應變處所隔離，降低感染風險。

桃園市政府衛生局表示，案156武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土確診個案，是一名在長照中心擔任護理師的20多歲女性，12日自覺有發燒但未就醫，16日就醫後返家，20日再度就醫後採檢結果為陽性確診。目前已掌握接觸者共95人，並採檢81人，均為陰性，其餘仍在檢驗中。

衛生局指出，由於長照機構住民多為抵抗力較低的長者，市府已經徵用緊急應變處所，並由社會局徵調24名照顧服務員，前往隔離檢疫機構提供照顧服務。社會局也向家屬說明安置狀況，有就醫或較高照護需求的長輩已協助就醫，其餘無症狀長者則安排到隔離檢疫機構照顧。

衛生局說，住民可以在安置地點由照服員及護理人員妥善照顧，安置期間可依家屬需求，協助安排與長輩視訊或其他遠距關懷。衛生局目前已掌握相關接觸者採檢情形並進行追蹤，而環保局也會對安養機構進行後續的環境清潔消毒。（編輯：李錫璋）1090322