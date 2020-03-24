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出國機會減少 百貨規劃地方特色展因應

最新更新：2020/03/24 21:25

（中央社記者蘇思云台北24日電）台灣祭出「禁出國」措施，希望避免疫情升溫。百貨業者則抓準商機，推出期間限定的地方特色展覽，希望讓近期無法出國的民眾，也可以透過展覽，過過出國吃美食的乾癮。

微風百貨最近推出3大物產展，包括日本北九州、鹿兒島及德島物產展，北九州展並提供獎項豐富的贈品，在Breeze Super微風超市復興本店、南京店、南山旗艦店三館同步進行，讓消費者不出國也可品嚐道地美味。

SOGO百貨忠孝館也在3月24日到4月7日期間規劃「春櫻•食品展」，主打粉嫩系的櫻花產品，雖然有22家廠商因為疫情沒來，整體少了1/4，仍有近60家廠商設攤。由於去年提前規劃、預定產品，因此，目前日本已停產的白色戀人和知名的薯條三兄弟也都到貨。除了冷凍冷藏商品之外，精選人氣商品在SOGO istore也同步線上販售。

業者表示，特色展覽的概念是主打「期間限定」，盼吸引消費者「走過不要錯過」，透過長青商品搭配獨家商品的方式，營造新鮮感，幾乎每個月都有1場。甚至，有的日本老店為了參加展覽，在日本當地可能會暫停營業幾天。

業者表示，百貨一年舉辦的特色展大約9到10場，其中，因為台灣消費者的偏好，日本特色展一年會安排3場，其餘規劃像是台灣特色縣市如台南、彰化，國外如韓國特色物產，另外，也推出2場小農特展，分別在5月與11月進行。

此次SOGO因應疫情，特展中美食試吃也添加包裝，展場櫃位間的距離拉大，並控管入場人流量，若體溫超過37.5度者也無法進場。這次食品展有10位日籍工作人員，他們也提前14天到台灣進行居家檢疫，為防疫做好準備。（編輯：楊凱翔）1090324

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