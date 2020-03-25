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1、2月統一發票開獎 500元雲端發票獎多10萬組

最新更新：2020/03/25 14:12

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）1、2月統一發票今天開獎；財政部表示，本期開始新增10萬組新台幣500元雲端發票專屬獎，想增加中獎機會，建議少印發票、多用載具，若同時對中一般及雲端發票獎，可選擇獎金更高獎項領取。

1、2月期統一發票特別獎（1000萬元）獎號為12620024，特獎（200萬元）獎號39793895，頭獎（20萬元）3組分別為67913945、09954061及54574947，另外增開1組6獎（200元）獎號007；中獎民眾自4月6日起可開始領獎，領獎期限至7月6日止。

財政部提醒，從本期開始，雲端發票專屬獎除原先的15組100萬元獎項、1.5萬組2000元獎項及40萬組500元獎項，還將另外新增10萬組500元獎項，合計500元獎的中獎組數達50萬組；雲端發票中獎機會再提升。

財政部說明，雲端發票專屬獎只限不印出紙本、儲存於悠遊卡、手機條碼等載具的電子發票可對獎，等於民眾索取雲端發票，除可同時對特別獎、特獎及頭獎至6獎等獎項，還可對雲端發票專屬獎獎項，兩邊都有中獎機會。

若兩邊同時中獎，可選擇獎金較高的一邊領取，舉例來說，同時對中6獎200元及雲端發票500元獎，可選擇領取500元獎金；已印出紙本的電子發票及傳統長型紙本發票，則不具有雲端發票專屬獎的對獎資格。

另一方面，去年11、12月期特別獎（1000萬元）中獎發票仍有4張未領，特獎（200萬元）中獎發票更有多達10張未領；特別獎未領發票中，有1張為統一超商桃園中壢學屋門市開出的35元紅莓口味手摘果物發票，另1張在高雄長庚醫院內摩斯漢堡花80元買熱抹茶拿鐵中獎，消費金額都不到百元。

財政部提醒，民眾對新一期發票同時，別忘了找找家中散落舊發票，以免與大獎擦身而過，中獎發票在5月5日前都還可領獎。（編輯：張均懋）1090325

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財政部：雲端發票增開500元獎項40萬組雲端發票9-10月期起 加開40萬組500元獎

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