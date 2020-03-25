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武漢肺炎疫情11/100

武漢台胞要返台 陳時中：以包機為主集中檢疫

最新更新：2020/03/25 15:37
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日表示，武漢解除封城，與台灣解除滯留當地台灣民眾身分註記是兩回事。當地台灣人要返台，以包機為主，不排除搭乘定時定點航班。圖為桃園國際機場入境大廳。中央社記者施宗暉桃園機場攝　109年3月23日
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日表示，武漢解除封城，與台灣解除滯留當地台灣民眾身分註記是兩回事。當地台灣人要返台，以包機為主，不排除搭乘定時定點航班。圖為桃園國際機場入境大廳。中央社記者施宗暉桃園機場攝　109年3月23日

（中央社記者余曉涵、吳欣紜、陳怡璇台北25日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，武漢解除封城，與台灣解除滯留當地台灣民眾身分註記是兩回事。當地台灣人要返台，以包機為主，不排除搭乘定時定點航班。

武漢解除封城在即，陳時中在今天下午的疫情簡報記者會指出，湖北武漢內部的疫情風險與外界是否相同，還需要點觀察期，滯留當地的台灣民眾將來回台後，還是傾向要集中檢疫，但這不是一個懲罰，是為了要風險管控，若沒有去除風險疑慮，很容易就會被污名化。

他強調，前兩批以武漢包機模式返台的台灣民眾，集中檢疫也做得很好，包機民眾的滿意度也高達90%以上，這不是懲罰是風險管理。

中國湖北省自今天起開放對外交通，武漢市4月8日將解除封城。前總統馬英九辦公室呼籲，政府若無法促成第3次武漢包機，就應立即解除滯留湖北國人的身分註記，撤銷「黑名單」，讓他們可以自行搭機返國。（編輯：陳清芳）1090325

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