武漢肺炎苗縣累計確診3例 衛生局籲落實防疫

（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣累計有3名確診病患，縣府衛生局今天說，均為境外移入個案，機場採檢後直接返家未與他人接觸，通報確診後收治負壓隔離病房，呼籲民眾不要過於恐慌，落實勤洗手等防疫工作。

苗栗縣政府衛生局指出，第3起確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）個案為1月6日至3月22日前往歐洲旅遊，3月22日返台，入境時曾有上呼吸道症狀，主動告知機場檢疫人員，並由機場檢疫人員採檢後，搭防疫計程車直接返家，居家隔離期間未與其他人員及家屬接觸，經通報確診後，目前已收治醫院負壓隔離病房治療中。

苗栗縣疫情應變中心指揮官、縣府秘書長陳斌山表示，目前縣內累計3起確診個案均為境外移入，縣府已有超前部署，全縣6家急救責任醫院已作好準備，都有篩檢及收治能力，請民眾不要過於恐慌，縣府也會持續加強防疫。

他呼籲民眾，落實各項防疫措施，特別是要勤洗手，避免碰觸口鼻眼，以免增加感染機會，同時在接獲來源不明或未經查證的疫情消息，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯傳染病防治法或社會秩序維護法。（編輯：陳俊碩）1090326