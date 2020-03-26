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協助嘉縣消防局防疫 議員捐贈自動噴霧機

最新更新：2020/03/26 12:46
嘉義縣議員陳文忠26日捐贈24組二氧化氯自動噴霧機給嘉義縣消防局，由消防人員示範救護車及環境消毒作業，加強防疫。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真　109年3月26日
嘉義縣議員陳文忠26日捐贈24組二氧化氯自動噴霧機給嘉義縣消防局，由消防人員示範救護車及環境消毒作業，加強防疫。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真　109年3月26日

（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）對抗武漢肺炎疫情，嘉義縣議員陳文忠今天捐贈24組二氧化氯自動噴霧機，給嘉義縣消防局，讓執行救護勤務的消防人員消毒車輛及駐地環境，避免交叉感染。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病例，嘉義縣目前還掛零，但嘉義市已出現一例確診，讓嘉義縣各界上緊發條並協助政府防疫。

陳文忠今天捐贈24組二氧化氯自動噴霧機，給嘉義縣消防局外勤分隊使用，強靂公司董事長林銘賢免費提供二氧化氯消毒液，讓執行救護勤務的消防人員消毒救護車及駐地環境。

嘉義縣消防局長呂清海表示，在武漢肺炎疫情期間，救護工作不但要護送民眾至醫院，同時也要執行防疫工作，每趟救護任務結束後，人、車均要清潔消毒，避免交叉感染。

呂清海表示，感謝陳文忠和林銘賢的善舉，讓消防人員做好防疫，不但保護自己也保護被救護車護送的民眾，大家一起合作，做好防疫工作。（編輯：陳俊碩）1090326

嘉義縣議員陳文忠（左）26日捐贈嘉義縣消防局24組二氧化氯自動噴霧機，由嘉義縣消防局長呂清海（右）代表接受。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真　109年3月26日
嘉義縣議員陳文忠（左）26日捐贈嘉義縣消防局24組二氧化氯自動噴霧機，由嘉義縣消防局長呂清海（右）代表接受。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真　109年3月26日
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