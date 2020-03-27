防囤藥釀缺藥 食藥署限制醫院藥局叫貨量

（中央社記者張茗喧台北27日電）武漢肺炎延燒全球，也讓各國陷入原料藥斷料疑慮。食藥署今天宣布藥品管制令，要求全台醫療機構或藥局採購藥品時只能依前一年月平均實際用量採購藥品，避免囤貨影響藥物供應。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布「嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間藥品供應管理原則」，食藥署藥品組簡任技正潘香櫻接受記者電話聯訪時表示，這波缺藥危機主要來自過年前後爆發的武漢肺炎，供應台灣多數原料藥的中國因疫情延後開工，導致供應出現斷鏈，但目前當地已陸續復工，預估原料缺料壓力將逐漸趨緩。

潘香櫻說，為了避免醫療機構或藥局囤藥，影響藥物供應，新制規定只能採購前一年的月平均實際用量，若叫貨超過上限，經調查認定有囤貨事實，將依違反公平交易法等相關法令處分。

她指出，若醫療機構或藥局因領藥人數或需求增加，有必要增加叫貨量，可放寬至前一年月平均實際用量再多1成，但藥商應向食藥署報請同意才可出貨，以維持藥品供應穩定。

潘香櫻強調，食藥署日前已要求各大藥廠全面盤點藥品原料狀況，目前僅有一款甲狀腺亢進治療藥物通報可能斷料，該成分是治療甲狀腺的常用藥品，但即便斷料，仍有多種替代藥品可用，國內其餘藥品多有將近半年的庫存。

另針對社區藥局通報困難訂貨的品項，食藥署強調，已函請藥品許可證持有者，按日回報藥品庫存量、出貨至醫療機構及社區藥局的數量及其占比，並請相關醫療院所回報民國108年1月1日至109年3月31日期間，藥品進貨量及庫存量等採購資料。

目前依據3月23日至3月25日期間藥商填報藥局端藥品供應量約占總出貨量25%，未來如查許可證持有者及醫療院所有違反上述原則的情形，將嚴查到底。

食藥署表示，目前已設置專案信箱tfdawatch@fda.gov.tw，供外界發現異常囤貨情形時通報，一旦接獲檢舉，食藥署將進行評估調查，必要時會同地方衛生局啟動實地稽查。（編輯：張芷瑄）1090327