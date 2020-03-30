疫情衝擊 調查：僅6成4新鮮人想求職年減一成

（中央社記者吳柏緯台北30日電）武漢肺炎衝擊就業市場，即將進入職場的社會新鮮人人心惶惶。根據1111人力銀行調查，近6成4畢業生有計畫投入就業市場，較去年同期減少約1成。海外疫情持續蔓延，有3成受訪者延後出國工作計畫。

1111人力銀行今天發布「2020新鮮人就業意向調查」，顯示今年應屆畢業的新鮮人當中，有63.7%已經決定畢業後要投入就業市場，其中55.2%計畫找正職、8.5%計畫找兼職。然而與去年調查的72.5%相比，今年明顯掉了近9%。

進一步追問受訪者，預計要多久才找得到第一份工作。該調查顯示，僅有1成6的受訪者有信心在畢業前能順利找到工作，另外8成4的畢業生則評估，要花4.2個月才能順利找到工作並就職，與去年調查的2.9個月相較，明顯晚了近40天，顯見今年的畢業生可能因為疫情影響大環境，削弱了求職信心。

1111人力銀行總經理何啟聖分析，因為疫情關係，造成民生消費活動停擺，包括旅遊業餐飲業、百貨業苦等不到客人，連帶衝擊企業徵才意願。觀察今年有意願投入職場的新鮮人不僅比去年少，其中有近10%是想找兼職，換句話說，還沒有步出校園的畢業生，已經感受到整體大環境的不景氣，抱持先求有再求好，將就兼職工作，待疫情平息再伺機轉回正職。

疫情不只衝擊國內就業市場，全球蔓延也連帶影響赴海外工作的意願，調查指出，在已經決定要赴海外工作的受訪者中，有29.2%決定暫緩出發時間、3.8%改變原訂的海外工作國家，不過仍有10.1%照原定計畫出發。最想前往的國家依序是日本、美國及中國。

1111人力銀行在2020年3月2日到3月26日間進行「2020新鮮人求職意向」調查，總計回收共984份。（編輯：張均懋）1090330