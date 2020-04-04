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逾500人沒戴口罩北捷拒載

最新更新：2020/04/04 22:01
中央流行疫情指揮中心宣布，搭大眾運輸工具應戴口罩，勸導不聽最重罰新台幣1萬5000元。交通部次長祁文中4日表示，初期會優先勸導，勸導不服才會開罰。中央社記者張新偉攝　109年4月4日
中央流行疫情指揮中心宣布，搭大眾運輸工具應戴口罩，勸導不聽最重罰新台幣1萬5000元。交通部次長祁文中4日表示，初期會優先勸導，勸導不服才會開罰。中央社記者張新偉攝　109年4月4日

（中央社記者陳怡璇台北4日電）因應武漢肺炎疫情，搭乘大眾運輸都需戴口罩。北捷統計至少500人因沒戴口罩遭拒載。台北市公車則有3人經勸導不聽，仍然搭乘，經員警到場後才配合戴口罩，但皆無強制開罰。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，搭乘大眾運輸工具應戴口罩，勸導不聽最重罰新台幣1萬5000元。雙北則達成共識，今起沒戴口罩不得搭台北捷運、台北與新北市公車或其他大眾運輸工具，先勸導，屢勸不聽者，可罰新台幣3000元到1萬5000元。

據台北捷運公司統計數據，截至下午4時運量約38.7萬人次，勸導後戴上口罩進站搭乘約3600人、拒絕運送（離開車站）500人，無強制開罰情形。

台北市公車方面，北市公共運輸處業務稽查科長郭献文指出，經勸導後才戴口罩的民眾不少，可能是因為政策宣布不久，一時沒注意到；而棕13路線、和平幹線與重慶幹線各有乘客不聽勸、或是上車後頻頻拿下口罩，司機請警方到場處理後才願意配合，沒有開罰。（編輯：方沛清）1090404

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，中央流行疫情指揮中心宣布，搭乘大眾運輸工具全面戴口罩，台北捷運站入口設置相關宣導告示，呼籲民眾搭捷運戴口罩，若未戴口罩勸導不聽將依規定開罰。中央社記者張新偉攝　109年4月4日
因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，中央流行疫情指揮中心宣布，搭乘大眾運輸工具全面戴口罩，台北捷運站入口設置相關宣導告示，呼籲民眾搭捷運戴口罩，若未戴口罩勸導不聽將依規定開罰。中央社記者張新偉攝　109年4月4日

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