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華航自美返台班機10染疫 全機人員隔離期滿採檢

最新更新：2020/04/07 18:52

（中央社記者陳偉婷台北7日電）華航3月30日從美國紐約回台CI011班機全機336人中，已10人感染武漢肺炎；中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，其餘326人在隔離期間有症狀就採檢，隔離期滿後全員採檢。

這班機包含空服員13人、旅客323人，目前全機人員居家隔離。

台灣7日武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診新增3例境外移入，其中一人與日前已有多人確診的CI011同機，回台後出現咳嗽、鼻塞等症狀而採檢確診。

莊人祥下午在指揮中心舉行的記者會表示，這些從美國回台的確診者，大多數可能在當地就已感染，飛機上雖也有感染風險，但機率上在當地感染可能性較高。

指揮中心指揮官陳時中說，研擬對CI011全員採檢。

莊人祥晚間接受媒體聯訪表示，目前居家隔離期間有症狀就採檢，隔離將結束前，會主動關心是否有任何症狀，如果符合採檢通報也會採檢，隔離期滿後全員再全部採檢。

至於為什麼期滿後才全採，他說，有些人可能其他疾病影響出現症狀，檢驗會是陰性；2019冠狀病毒疾病潛伏期是2到14天，隔離期滿後再採，如果是陽性就一定會抓到，等4月13日期滿再全採。全機採檢是個案認定，非所有班機都這樣。

至於全台首例公立幼兒園學童染疫，莊人祥說，目前幼兒園7人有症狀都採檢，其中已有1人陰性。（編輯：李明宗）1090407

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