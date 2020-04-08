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專題／中國武漢解封民眾仍憂疫情 恐懼猜疑將成世代記憶
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武漢肺炎防疫 新北公有市場攤商夜市需戴口罩

最新更新：2020/04/08 11:31
新北市長侯友宜（右）8日在主持防疫會議與市政會議後表示，因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，公有市場、攤商、夜市，與食品接觸的工作人員，都應該全程戴口罩。中央社記者黃旭昇新北攝 109年4月8日
新北市長侯友宜（右）8日在主持防疫會議與市政會議後表示，因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，公有市場、攤商、夜市，與食品接觸的工作人員，都應該全程戴口罩。中央社記者黃旭昇新北攝 109年4月8日

（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市長侯友宜今天表示，因應武漢肺炎疫情，公有市場、攤商、夜市，與食品接觸的工作人員，都應該全程戴口罩。今天起，違規者將依照食品安全衛生管理法處罰。

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第37次應變會議暨市政會議今天在市府18樓市政會議室舉行，由市長侯友宜主持。

侯友宜說，昨天特別到黃昏市場、永和樂華夜市視察防疫工作，業者多能自動自發，把室外的距離拉到1公尺，排隊以足跡的印記方式拉開距離，室內業者採取梅花座。

他說，3月26日已公告要求公有市場與攤商業者必須戴口罩，目前宣導期已過了，今天起一律要戴上口罩，保護自己也保護別人。

至於消費者，侯友宜說，會做好管控民眾人流，也呼籲做好自律，會請業者宣導民眾配合，戴口罩進入消費場所、按照距離排隊，保護自己也保護別人。

市府表示，與食品接觸的工作人員皆應全程戴口罩，衛生局將加強稽查，若有違反者，經限期改善仍不改，有商業登記者可依違反食安法第8條，處新台幣6萬元以上罰鍰。

市府說，沒商業登記的食品業者如夜市、黃昏市場、傳統市場、跳蚤市場，只要有販售食品的「攤商」，則依食安法第14條公共飲食場所管理辦法，可處新台幣3萬元以上罰鍰。

市府市場處告訴中央社，目前共41處公有市場，幾乎全部攤商都已經戴口罩，且希望以此吸引消費。

衛生局長陳潤秋指出，至今天為止，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）居家檢疫違規遭裁罰共79人，處罰812萬5000元。

警察局長陳檡文報告警察協助防疫勤務，透過視訊等通訊軟體、電子圍籬監控等，降低7成的警察監控工作量，且效果很好。

侯友宜表示，警察在維護交通與治安外，還要協助防疫，是快速掌握疫情的急先鋒，壓力不言可喻，消防專責人力也很辛苦。他盼望中央在經費許可下，對於第一線投入防疫工作的警察與專責消防人員，給予加勤津貼鼓勵，以提高士氣。（編輯：李錫璋）1090408

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