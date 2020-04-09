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油價連6降止步 估13日起汽柴油調漲6角

最新更新：2020/04/09 11:09
國際原油價格走揚，汽油價格估將止跌回升，估汽柴油13日起每公升將調漲新台幣0.6元，98汽油每公升21.4元。（中央社檔案照片）
國際原油價格走揚，汽油價格估將止跌回升，估汽柴油13日起每公升將調漲新台幣0.6元，98汽油每公升21.4元。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北9日電）國際原油價格走揚，汽油價格估將止跌回升，估汽柴油13日起每公升將調漲新台幣0.6元，98汽油每公升21.4元，若加滿50公升油箱，得多花30元，實際價格依中油12日公布為準。

油價已經連續6週調降，汽柴油本週各調降0.9元與1元。不過，國際原油價格走揚，預估下週油價將回吐部分跌幅，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，估下週汽、柴油每公升調漲0.6元。

如依預估，92無鉛汽油每公升17.9元、95無鉛汽油每公升19.4元、98無鉛汽油每公升21.4元、超級柴油每公升15元，若車主加滿50公升油箱，得多掏出30元。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）重擊石油需求，且供給過剩，導致油價崩跌。石油輸出國家組織 （OPEC） 與其盟友將針對減產計畫召開會議，市場預期有望達成減產協議，激勵國際油價走揚。

紐約商品交易所西德州中級原油5月交割價8日上漲1.46美元，每桶25.09美元，倫敦北海布倫特原油6月交割價上漲0.97美元，每桶32.84美元。

根據中油官網，累算至4月8日的7D3B週均價為23.88美元，較上週21.53美元上漲2.35美元；新台幣兌美元匯率30.181元，較上週30.271元升值0.090元。（編輯：林孟汝）1090409

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