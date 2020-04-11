日本增589確診單日新高 累計首度破6000例

（中央社記者楊明珠東京10日專電）武漢肺炎疫情全球蔓延，日本今天新增589例確診病例，其中東京添189例，雙雙創單日新高。鳥取縣首度有確診病例，僅東北岩手縣無確診病例，境內累計6134例。

日本今天新增589起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例。包括機場檢疫查出確診以及包機返國確診，在日本境內確診感染累計6134例。若加上鑽石公主號郵輪確診712例，總計6846例。

今天東京都、神奈川縣、熊本縣、愛知縣、茨城縣、千葉縣、鑽石公主號都有確診後死亡者，共12人，至今累計131人死亡，包括日本境內確診119人、鑽石公主號12人。

以都道府縣的確診人數來看，東京都1705人、大阪府696人、神奈川縣437人、千葉縣387人、兵庫縣316人、愛知縣315人、埼玉縣298人、福岡縣289人、北海道239人、京都府174人。

此外，從中國搭包機返國者14人。厚生勞動省職員、檢疫官、機場檢疫確診者共96人。

目前重症患者共125人，包括日本境內感染117人、鑽石公主號8人。病情改善已出院共1353人，包括境內確診者等714人、鑽石公主號639人。

東京都今天新添189起確診病例，創單日新高。年紀從10幾歲至90幾歲都有。其中有147人（77%）查不出感染源。東京都昨天宣布新添181例，今天更正為178例。此外，東京今天宣布有4人死亡，包括2名80多歲男性及1名90多歲男性，1名未經遺族同意不公布。

東京都知事小池百合子今晚對媒體表示，新添確診者有124人（約70%）是50歲以下者，呼籲明、後天週末，市民盡量不要外出，人與人之間要保持社交距離。每個人做好防疫行動，與新型冠狀病毒的抗戰就可讓疫情大為改變，勿小看個人的行動。

為因應疫情，日本首相安倍晉三7日基於「新型流感對策特別措施法」首度公布「緊急事態宣言」，以東京都、大阪府、福岡縣等7都府縣為實施對象，時間到5月6日止。

8日晚間東京、大阪到鬧區的人數與今年2月上旬相較約減少了50%以上。8日晚間至9日凌晨0時，到鬧區銀座所在地的東京都中央區者減少了71.1%、到六本木、赤坂所在地的東京都港區者減少了55.1%。到鬧區梅田所在地大阪市北區者減少了67.2%。到鬧區中洲所在地福岡市博多區者減少了51.2%。（編輯：徐睿承）1090411