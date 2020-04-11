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武漢肺炎疫情衝擊 黃偉哲視察火鶴花產業

最新更新：2020/04/11 14:41
武漢肺炎疫情衝擊國內花卉產業，台南市長黃偉哲（前中）11日前往六甲百芳農場，視察六甲火鶴花產銷事宜。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真　109年4月11日
武漢肺炎疫情衝擊國內花卉產業，台南市長黃偉哲（前中）11日前往六甲百芳農場，視察六甲火鶴花產銷事宜。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真　109年4月11日

（中央社記者張榮祥台南11日電）武漢肺炎疫情衝擊國內花卉產業，台南市長黃偉哲今天視察六甲百花農場關心火鶴花產業；適逢母親節即將到來，他期盼民眾以火鶴花代替康乃馨，以確保火鶴花的內外銷市場。

繼行政院農業委員會主委陳吉仲昨天走訪台南市後壁區台灣蘭花生技園區探訪蘭花產業，黃偉哲今天也視察六甲火鶴花產業，他表示，除農委會補助外銷，他希望透過消費習慣的維持，降低對內銷產業的衝擊。

目前也正值鳳梨產季，黃偉哲說，鳳梨是健康食品，可增強免疫力；目前台南採收約40%，但因受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，鳳梨出口受到影響，國內消費若能增加，對果農有很大的幫助。

台南市政府農業局統計，台南市火鶴花生產面積約53公頃，占全台總面積32.8%，生產面積全國第一，其中六甲為台南最大產區，生產面積約20公頃，占本市37.7%。

台南火鶴花外銷量約占總產量的7成，前3大出口國是日本、新加坡、澳洲，因受武漢肺炎疫情影響，外銷市場縮減，109年1月至3月出口總值約新台幣1635萬元，較去年同期減少420萬元，降幅約20%。

市府正研擬花卉市場振興措施，推廣校園花卉教育，以花藝課程培養國中小學生用花習慣；廟宇祭拜以花祈福，鼓勵信徒參拜時使用鮮花，以增加花卉銷售通路。另再輔導台南火鶴花產銷班、社區或合作社進行花卉品牌包裝設計，強化品牌行銷，拓展客群。（編輯：陳俊碩）1090411

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