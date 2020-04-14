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響應粉色口罩無分性別 政府機關臉書大頭貼換裝

最新更新：2020/04/14 15:14
粉紅色口罩行動持續發酵，NCC（左）與國發會（右）官方臉書14日紛紛「換新裝」，改為粉紅色系大頭貼照片。（左圖取自facebook.com/ncc.gov.tw，右圖取自facebook.com/ndc.gov.tw）
粉紅色口罩行動持續發酵，NCC（左）與國發會（右）官方臉書14日紛紛「換新裝」，改為粉紅色系大頭貼照片。（左圖取自facebook.com/ncc.gov.tw，右圖取自facebook.com/ndc.gov.tw）

（中央社記者蘇思云台北14日電）粉紅色口罩行動持續發酵，國發會與NCC官方臉書（Facebook）在今天紛紛「換新裝」，改為粉紅色系大頭貼照片。NCC特別發文強調，顏色不分性別，也呼籲廣電媒體要呈現多元價值。

媒體記者日前在中央流行疫情指揮中心記者會提到，有小男童害怕被議論而拒戴粉紅色口罩，結果，指揮中心與會官員昨天全員戴上粉紅色口罩，以行動表達「顏色沒有性別之分」。總統蔡英文今天也在臉書發文表示，不管是男生還是女生，粉紅色都是很棒的顏色。

國家發展委員會（國發會）的臉書大頭貼原本是藍色系，今天早上換成粉紅色系。國發會小編特別發文：「顏色是沒有性別界線的，溫暖、明亮的粉色代表正向積極的國家前進力量。」文末還特別標記「#粉紅部隊GO！」。

國家通訊傳播委員會（NCC）的臉書原為棕色系，今天中午也跟進換上粉紅色系大頭貼。小編也特別發文表示，廣電媒體是傳遞文化價值的重要管道，除了需要注重新聞報導中的事實查證及公平原則，也有義務守護節目及廣告內容中所呈現的多元價值，強調「顏色不分性別」。

NCC臉書小編也不忘在貼文引述衛星廣播電視法第27條第1項內容：「節目及廣告內容應尊重多元文化、維護人性尊嚴及善盡社會責任。」希望透過換頭貼行動，消除社會大眾的刻板印象。（編輯：郭無患）1090414

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