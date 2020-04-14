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居家檢疫者叫修未先告知 水電工自主管理家屬不滿

最新更新：2020/04/14 14:55

（中央社記者趙麗妍台中14日電）中市有民眾居家檢疫期間找水電工到府維修，水電工家屬得知相當不滿，現在家自主健康管理。衛生局說，這名居家檢疫者和水電工未近距離接觸，且解除檢疫後無症狀，民眾勿恐慌。

台中市一名網友在臉書社群貼文指出，有民眾在居家檢疫期間，因家中水龍頭壞掉找來水電工到府維修，網友指出「人都到你家裡面開始修東西，才說你在居家隔離中」，更批評「搞的我家老爹今天開始要連續量體溫14天，在家裡自己口罩都不敢拿下來」，強調台灣防疫是人人的責任，千萬不要私自妄為。

台中市衛生局調查，這起案件的居家檢疫者因自國外返台，依規定需居家檢疫14天，14日檢疫期滿沒有發燒、呼吸道症狀。期間因家裡水龍頭壞掉，找水電工到家維修，水電工跟民眾都有保持2至3公尺距離，水電工也有戴口罩。

衛生局指出，由於目前法規只對居家檢疫和居家隔離者外出「趴趴走」訂有罰則，因此這起案件發生的狀況未違反法規，不會開罰。

民政局表示，台中市目前居家檢疫者有約1600件，截至目前已送件94件居家檢疫違規案件，違規事由有外出買菸、買東西，或是出外散心，呼籲居家檢疫、隔離民眾遵守規則，切勿外出以免觸法遭罰。（編輯：洪學廣）1090414

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