防疫宅經濟吹向串流音樂 毛小孩歌單也出爐

（中央社記者江明晏台北18日電）全球疫情未見趨緩，在家人口變多，改變企業運作和串流媒體型態，音樂平台觀察到烹飪、家務、親子等類型歌單成長，就連能舒緩寵物情緒的「毛小孩」歌單也出爐。

線上音樂串流平台Spotify 觀察到，每天在上下班途中車程收聽的人數減少，串流媒體設施如家用電腦、電視、智慧音箱和遊戲機之類的播放次數大幅增加。

進一步分析趨勢，Spotify 指出，自我提升內容類型的音樂增加、以烹飪和家務為主題的播放清單增加，由於父母面臨挑戰，需要確保孩子安全愉悅，才能同時完成工作，搖籃曲、引發好奇的各種親子類型的音樂播放也增加。

Spotify 因此發布「在家」播放清單專區，向使用者推薦最受歡迎的烹飪等在家活動。

此外，近期受到武漢肺炎疫情影響，民眾為避免群聚，平日與假日在家時間都增加，許多養寵物的飼主與毛小孩互動的時間也相對變多。

KKBOX 近期推出一系列為毛小孩與飼主量身打造的「毛力覺醒」企劃，推出為毛小孩量身打造的專屬寵物歌單，增加飼主與毛小孩互動。

KKBOX表示，在超過5000萬曲庫中，有上百張針對各式不同毛小孩的歌單與專輯，其中有超過5成內容跟「安撫」與「舒緩情緒」相關，也有許多研究報告指出輕柔的音樂最能讓家裡的毛小孩放鬆。

貓咪行為諮詢獸醫師林子軒表示，適當的音樂能幫助貓咪舒緩情緒，有不少貓咪喜歡輕柔的豎琴演奏音樂，此外，若能讓貓咪在蟲鳴鳥叫的環境下遊玩，會激發出更多貓咪身為狩獵者的天性，玩得更加盡興。

無獨有偶，根據Spotify調查，有71%的飼主曾經播音樂給毛小孩聽、80%的飼主相信自己的寵物喜歡音樂、69%的飼主會對毛小孩唱歌，且大部分飼主認為音樂還能幫寵物紓壓，因此Spotify推出了「寵物音樂清單」，已於1月中上線。

此外，疫情也改變企業運作方式，遠距辦公需求大增，負責雲端企業管理支援平台的人易科技，透過後端數據平台觀察到，3月新客註冊量較去年同期暴增近6成，首季業績年成長100%，而企業客戶最常開啟的服務功能為社群工具打卡、重要公告確保閱讀、特殊假別線上申請及無紙化表單簽核工具等。（編輯：楊玫寧）1090418