更多編輯台推薦新聞：
油價背後》沙烏地王儲傳與蒲亭電話吵架 氣到拿石油淹巿場
國際

油價背後》沙烏地王儲傳與蒲亭電話吵架 氣到拿石油淹巿場

前白宮國安顧問：自由民主台灣暴露中國不可信
國際

前白宮國安顧問：自由民主台灣暴露中國不可信

武漢肺炎全球最新情報 4/22

武漢肺炎全球最新情報 4/22

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
酒店公關華航班機兩案無新增確診 監測期滿結案
首頁 / 生活

艦隊官兵召回集合點惹議 王惠美盼軍方先知會

最新更新：2020/04/22 13:44

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）海軍敦睦艦隊傳出武漢肺炎群聚感染，全體官兵被召回檢疫隔離，部分官兵在彰化精誠中學集合。彰化縣長王惠美說，國防部之前如果先知會地方，地方一定會協助，防疫不容有缺口。

海軍敦睦艦隊27名成員確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），其餘官兵則被召回接受檢疫隔離，國防部21日晚間公布全國19處集合地點。

由於官兵人數多，國防部在全台各地集合官兵，其中彰化市的精誠中學也是集合地點。彰化縣衛生局長葉彥伯接受媒體訪問時說，事先並不知道國防部為何挑選這些地點，要集合前也未通知衛生局，不過這些集合的官兵未傳出確診病例。

彰化縣長王惠美今天在拜訪青農時，被媒體問到國防部集合官兵未通知地方政府，她回應指出，防疫視同作戰，不容許有任何的缺口，國防部如果先知會地方，地方政府一定全力配合，也會建議更適當的集合地點，讓民眾更加安心。

王惠美指出，這次集合的地點大多選擇學校，如果防疫有破口，會讓很多民眾擔心，希望下次遇到類似情形時，能夠知會地方政府，讓地方政府有心理準備，也會盡全力協助。

至於被選為集合地點的彰化精誠中學，校方今天上午派出清潔人員，加強校門口的消毒工作。（編輯：謝雅竹）1090422

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報