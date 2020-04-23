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敦睦艦隊染疫 海軍司令劉志斌道歉
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台灣經驗跨海馳援 新光醫院助帛琉超前部署

最新更新：2020/04/23 14:21
武漢肺炎國際疫情嚴峻，台灣和友邦分享防疫經驗不中斷。新光醫院23日和帛琉國家醫院召開視訊會議，耗時1個多小時，針對疑似個案處理、治療、預防等應變措施進行討論。（新光醫院提供）中央社記者張茗喧傳真　109年4月23日
武漢肺炎國際疫情嚴峻，台灣和友邦分享防疫經驗不中斷。新光醫院23日和帛琉國家醫院召開視訊會議，耗時1個多小時，針對疑似個案處理、治療、預防等應變措施進行討論。（新光醫院提供）中央社記者張茗喧傳真　109年4月23日

（中央社記者張茗喧台北23日電）武漢肺炎國際疫情嚴峻，台灣和友邦分享防疫經驗不中斷。新光醫院今天和帛琉國家醫院召開視訊會議，將台灣在邊境防疫、醫院檢驗隔離等流程與帛琉分享，盼將病毒阻絕於境外。

海軍敦睦艦隊爆發群聚感染，由於任務期間曾經訪問帛琉，帛琉政府因此高度警戒，立即啟動相關檢驗，帛琉醫護、接待人員等檢驗結果均為陰性，近期也向新光醫院提出召開視訊會議需求，希望了解台灣的防疫經驗。

新光醫院今天上午11時和帛琉國家醫院專家團隊召開武漢肺炎（COVID-19）醫療照護視訊會議，耗時1個多小時，針對疑似個案處理、治療、預防等應變措施進行討論。

新光醫院感染科主任黃建賢接受記者電話聯訪時表示，過去帛琉還沒有檢驗能力時，曾將疑似個案檢體送到台灣協助檢驗，台灣也於4月初協助帛琉建置實驗室，並設置控制組，確保檢驗結果可信度，至今帛琉政府已檢驗約150件檢體均為陰性。

黃建賢說，有鑒於國際疫情延燒，帛琉政府希望參考台灣經驗擬定超前部署計畫，從機場、港口展開防疫工作並且推廣洗手、戴口罩等，同時也設置負壓隔離病房、專責隔離區，把病毒阻絕在境外。（編輯：陳政偉）1090423

武漢肺炎國際疫情嚴峻，新光醫院23日和帛琉國家醫院召開視訊會議，將台灣在邊境防疫、醫院檢驗隔離等流程與帛琉分享。（新光醫院提供）中央社記者張茗喧傳真　109年4月23日
武漢肺炎國際疫情嚴峻，新光醫院23日和帛琉國家醫院召開視訊會議，將台灣在邊境防疫、醫院檢驗隔離等流程與帛琉分享。（新光醫院提供）中央社記者張茗喧傳真　109年4月23日

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