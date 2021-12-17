台灣設計展體驗林鐵工藝 搭蒸汽機車檜木列車

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2021台灣設計展24日起至2022年1月2日在嘉義市舉辦，阿里山林鐵及文資處在展出期間的星期二、四、六，將以SL-25蒸汽機車或柴油機車附掛檜木車廂行駛嘉義站及北門站區間，讓旅客體驗國寶列車。（阿里山林鐵及文資處提供）中央社記者黃國芳傳真 110年12月17日

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（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）2021台灣設計展在嘉義市舉行期間，阿里山林鐵及文資處以SL-25蒸汽機車或柴油機車附掛檜木車廂行駛嘉義站及北門站區間，串連車庫園區、北門驛、檜意森活村等熱門景點。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿指出，檜木列車仿造1925年日本皇室專用貴賓車，以台灣檜木打造，Shay SL-25蒸汽機車距今逾100年歷史，僅有特殊活動或節慶行駛。配合台灣設計展期間的週二、四、六（12月25日、12月28日、12月30日、1月1日）特別行駛蒸汽機車，讓旅客親身體驗國寶列車。

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2021台灣設計展自24日起至明年1月2日辦理，林鐵將在嘉義車庫園區陳列林鐵百年來運駛的各類型車輛，檜木列車加碼行駛車庫線，遊客可近距離觀賞Shay型蒸汽機車的直立式汽缸、傘形齒輪設計，還有轉車台、林鐵專屬的洗車台，這些都是林鐵的經典工藝。

阿里山林鐵及文資處表示，遊客可於嘉義站、車庫園區、北門站購票及搭乘檜木列車，並贈送專屬仿藍晒圖小尺、長形書籤、SL-25銜牌檜木手抄紙等文創商品。（編輯：唐聲揚）1101217