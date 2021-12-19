路竹會400梯義診 劉啟群：盼貢獻傳染病領域

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）冷氣團來襲，在海拔1700公尺的新竹縣新光部落，路竹會完成26週年第400次義診。超過1/4世紀歲月，不變的是將健康送上山守護族人健康。會長劉啟群說，往後盼貢獻傳染病領域。

台灣路竹會於18日結束新竹縣尖石鄉下田埔、泰崗、新光等部落的義診，並獲得秀巒村長甘文雄、田埔社區發展協會高春美協助，完成泰雅族口述歷史與田野調查訪談。

醫療團於17日凌晨出發，一路氣溫還算舒適，因冷氣團來襲，在新光部落的夜晚氣溫陡降，直逼冰箱冷藏室溫度，但所有團員仍頂著寒風為部落泰雅族人看診、洗牙、理髮，也陪讀和孩子們一起玩遊戲、推廣衛教。

下田埔部落屬於泰雅Mknazi（麼戈納基）社群，甘文雄在原委會補助設置的田埔文化健康站，接受家訪與田野調查時告訴團員，族人祖先原居於南投縣仁愛鄉發祥村，後因人口繁衍，耕地不足，部分族人遷居鎮西堡一帶居住，後北遷至現居地「Tbahu」（田埔社），因聚落人口眾多，分為上、下兩個部落。

高春美是台東縣長濱鄉長光部落的阿美族人，因婚姻隨夫回到泰雅部落，她說，他的孩子們從小都會說泰雅族語、阿美族語，才能與長輩溝通且不忘本。

通往新光部落的陡峭山路蜿蜒，沿途紅葉、黃葉布滿山頭，夾雜果樹與蔬菜耕地；甘文雄說，這是傳統領域外，族人賴以維生的經濟作物。

醫師張佳螢、陳皓翔在看診的病患中，不時遇到因過度耕作導致身體宿疾，除叮嚀醫囑也告訴3名見習醫學生判斷病因的經驗，展現交流與學習。

資深醫師張卓才、黃詩穎，時而以聽診器理學檢查，時而敲背問病患「哪裡疼痛？」他們接受中央社記者訪問時都說，希望世代承傳讓醫學生看見視病猶親的偏鄉看診，讓更多人受照顧減少病痛。

包括車隊志工、義剪美髮師、團膳志工，為了26週年重回新光部落，都在落實防疫下參與服務；一行人，包括老中青三代，有許多對的夫妻同行，車隊志工王生志的兒子王安弘小時候就跟著父親全省走透透，如今，已接手車隊駕駛，父子同行令其他團員感動。

志工牙醫師徐慶玲說，參與路竹會服務是人生經歷最豐富的5年，印象最深刻的是，有次回到某部落被病患認出，且稱讚其溫柔的落實衛教，讓病患不再牙疼，成就感是促使她持續奉獻的原動力。

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現從事文史研究及地方關懷工作的前新竹市長蔡仁堅隨團上山，路竹會會長劉啟群與他分享，新光部落是當年路竹會義診起始點，26年來幾乎走遍台灣山地部落；同時，在國外人道關懷與緊急救援也不缺席；尤其，透過台北醫學大學系統培育與訓練非洲國家醫療人員，往後，希望路竹會可以貢獻傳染病研究領域。

路竹會於1995年12月17日成立，首次義診地為尖石鄉新光部落，至今足跡遍布台灣與海外共50個國家。近年，除給予醫療服務，也關心生態與人文調查、推動部落兒童陪伴閱讀、衛生義剪，提供偏鄉居民身心健康服務。（編輯：張銘坤）1101219

台灣路竹會17、18日在新竹縣尖石鄉完成路竹會26週年第400次義診，會長劉啟群（左）與隨團上山的前新竹市長蔡仁堅（右）提及，除國內外人道關懷與緊急救援外，往後也盼望能貢獻傳染病研究領域。中央社記者黃旭昇新北市攝 110年12月19日

台灣路竹會超過1/4世紀歲月來，始終不變的是將健康送上山、到偏鄉義診守護民眾健康，同時不忘經驗傳承。日前在路竹會第400梯次義診中，醫師張佳螢（前右）、陳皓翔（前左），與3名醫學生（後排）經驗分享，展現交流學習。中央社記者黃旭昇新北市攝 110年12月19日