推動T-TAS國產羽絨追溯制度 建立台灣精品形象

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）因應國際羽絨市場朝產地溯源發展，台灣並是羽絨出口大國，農委會去年推動建置「T-TAS國產羽絨追溯制度」，今年再拍攝影片，將在歐美日外銷地播放行銷，建立台灣羽絨精品形象。

台灣區羽毛輸出業同業公會、農委會今天攜手召開記者會，發布「T-TAS國產羽絨追溯制度」形象影片，會中作出以上表示。

台灣區羽毛輸出業同業公會理事長張詔凱指出，台灣每年出口羽絨約1萬公噸、占全球總量4分之1，這些包含從中國（占6成）、歐洲、韓國、東南亞、美國、加拿大等地輸入的原料處理後輸出，國產年產量占其中的1200公噸，來源為跟養禽業合作，取得鴨毛、鵝毛。

他並說，因應國際羽絨市場朝向產地溯源發展，為了跟國際接軌、建立台灣羽絨精品形象，去年農委會輔導產業建置「T-TAS國產羽絨追溯制度」，提供通過認證的會員，外銷產品到歐美日時，更具有品質保證的公信力及銷售利基點，今天發布的影片，將配上英、日文等語言，至外銷地播放、行銷，建立精品形象。

張詔凱也說，在「T-TAS國產羽絨追溯制度」建置之前，業界採用國際的負責任羽絨標準（RDS），此標準與動保議題普及的歐美日市場，反對羽毛活拔產製有關，通常由服飾品牌業者提出要求，台灣羽絨業者會配合，提供取得此標準的證明佐證。

他舉例，經營外銷的合隆毛廠、光隆實業、詠星企業，現況會採「T-TAS國產羽絨追溯制度」、RDS雙軌制；上游廠商的興隆羽毛、大漢羽毛等則會採行「T-TAS國產羽絨追溯制度」。

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農委會畜牧處補充，台灣羽絨產業年產值約新台幣70億元，計有30幾家業者分工運作，國產羽絨因為養禽天數75到84天，羽毛成熟有彈性、羽絨大顆，加上產業的配送、水洗等黃金24小時優質作業，台灣羽絨品質在國際市場具優質形象，過去推動國產羽絨CAS，去年再推動「T-TAS國產羽絨追溯制度」，可與國際接軌，於全球市場建立台灣羽絨精品形象。

張詔凱舉證，很多客戶就是因為台灣羽絨品質好，寧可放棄價格較低的中國出口產品，購買台灣羽絨。（編輯：陳政偉）1101221