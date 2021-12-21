花縣府公告禁止撿石 七星潭遊客郵寄石頭歸還

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花蓮市公所清潔隊長吳慶展日前收到一封「有重量」的信件，內為1顆石頭及紙條，信中寫到日前因無知而把七星潭石頭帶回，如今希望物歸原主，也表示相當抱歉。（吳慶展提供）中央社記者張祈傳真 110年12月21日

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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）花蓮七星潭風景區海岸線因遍佈鵝卵石著名，縣府公告禁止撿石，祭出罰則呼籲民眾遵守，最近花蓮市公所清潔隊收到放有石頭及紙條的信件，寫到因無知帶回七星潭石頭，希望物歸原主。

花蓮市清潔隊長吳慶展今天告訴中央社記者，這個月收到一封「有重量」的信件，放有1顆鵝卵石及手寫信，信中寫道「這顆石頭是七星潭的石頭，約1個月前因自己的無知，而將它帶回，現在將它寄回物歸原主，真的相當抱歉」。

吳慶展說，這封信沒有寄信地址，也沒有具名，推測應是遊客來到花蓮玩，一時興起將石頭帶走，事後發現這將對環境造成影響，才又寄回。

吳慶展說，過去任職環保局時也曾收到類似歸還石頭的信件，沒想到職務調動到市公所，仍會收到指名要給他的信件，覺得很神奇，不過他並不排斥這樣的還石信件，會協助放回七星潭，但仍希望遊客來到這裡旅遊，能發揮公德心，讓石頭留在該留的地方。

七星潭風景區也設有禁止撿石的告示牌及2處石頭回收籃，花蓮縣政府觀光處觀光產業科長陳勇男接受中央社記者採訪指出，希望民眾自律，維護環境永續，不應擅自帶走石頭。

陳勇男指出，若經海巡人員勸導不聽者，依《發展觀光條例》可處新台幣5000元以上、100萬元以下罰鍰，情節重大者又可依竊盜罪嫌移送法辦。（編輯：陳仁華）1101221