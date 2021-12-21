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花東鐵路雙軌化111年底動工 116年10月通車

2021/12/21 17:42
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（中央社記者汪淑芬台北21日電）交通部鐵道局今天在記者會中介紹花東鐵路雙軌化進度，預計明年底動工，民國116年10月通車，每小時行駛班次可從2到3班增加至7到8班。

鐵道局總工程司呂新喜說，花蓮到台東鐵路約162公里，目前已全面電氣化，雙軌化部分只有50公里，剩下的112公里單軌部分也要改為雙軌，行政院於106年5月核定可行性評估，去年8月通過環境影響評估，今年4月整個計畫獲核定，正進行基本設計，預計明年底動工，116年10月通車。

呂新喜說，花東鐵路全面雙軌化後，可減少車輛會車時的待避時間、增加路線運能，預估花東地區每小時可營運的鐵路班次從2至3班增至7到8班，區間車從花蓮到台東可省約45分鐘，自強號可省約12分鐘，滿足民眾返鄉及觀光需求。

呂新喜也提到，因應未來東部快鐵（列車時速最快可達160公里）計畫，為避免二次施工，將利用花東鐵路雙軌化工程機會，在不增加用地前提下，先將6處路段的曲線半徑提高至1600公尺。

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根據鐵道局新聞稿，花東鐵路雙軌化範圍從台鐵花蓮站至台東知本站，總經費新台幣456.27億元，主要工程內容是針對仍為單軌路線進行雙軌化、各站場配合雙軌化予以再改善，另針對涉及鐵路營運安全的128座老舊橋梁強化或改建，同時一併將13處曲線半徑提高到800公尺，並更新號誌系統。

呂新喜表示，花東鐵路雙軌化工程必須維持既有單線的花東線正常營運，大部分工作須於夜間施工，更要納入邊坡監測、異物入侵等先進的安全防護措施，困難度相當高，但完工後營運效率提升，因雙線運轉可降低延誤的衝擊，同時提高事故容受力，維持穩定的運輸服務，並縮短營運時間、增加班次，可大幅提升區內與聯外運輸需求，解決一票難求問題。（編輯：管中維）1101221

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