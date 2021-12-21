台南鹽水推月港大菜 重現早年酒家經典佳餚

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台南市鹽水區公所與鹽水武廟合作，探訪在地「酒家菜」文化，21日發表包括魷魚螺肉蒜等多道美食料理的「月港大菜」，盼成在地最具文化特色的佳餚。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 110年12月21日

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市鹽水區的月津港燈節、蜂炮活動常吸引大批遊客造訪，鹽水區公所與鹽水武廟合作探訪在地「酒家菜」文化，推出包括魷魚螺肉蒜等多道美食料理「月港大菜」，重現經典佳餚。

鹽水武廟今天下午舉辦「重現月港大菜」發表會，推出魷魚螺肉蒜、雞仔豬肚鱉、炸排骨酥、清蒸鱸魚等多道在地鹽水人口中的下酒名菜，台南市長黃偉哲並親自體驗製作過程。

武廟管理人林益仁表示，鹽水在早期月津港經濟發展蓬勃時期有大量商業應酬活動，將夜間娛樂文化推向高峰，全盛時期擁有合法的風月場所約30餘家，當時流行「那卡西」伴奏及許多下酒的「酒家菜」，至今讓許多人口味無窮，此次盼能重現當年風味。

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台南市鹽水區長陳文琪指出，區公所與武廟合作，巡迴當年鹽水鼎盛時期的文化區塊，於各方訪談、調查過程中發現，鹽水的夜間娛樂文化中，應酬場所不但有分級，還發展出不同佳餚，經實驗與檢討後推出多道美食，希望在迎接鹽水燈節、蜂炮同時，也提供遊客更多美食選擇。

黃偉哲表示，過去的酒家菜改良成月港大菜，讓鹽水的文化再次被發掘，過去的鹽水曾有「一府、二鹿、三艋舺、四月津」美譽，此次重現「月港大菜」就是時代下產物，希望透過月港大菜，讓鹽水除了蜂炮、月津港燈節、鹽水意麵節外，更加引人入勝。（編輯：戴光育）1101221