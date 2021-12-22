從耶誕到跨年 高輪推海上遊港行程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

即將迎來耶誕佳節及2022跨年，高雄市輪船公司推出一系列揮別夕陽、迎跨年等主題遊港行程，讓旅客一覽高雄港區每個時間、不同的美麗樣貌。（高市輪船公司提供）中央社記者洪學廣傳真 110年12月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄22日電）即將迎來耶誕佳節及2022跨年，高雄市輪船公司在25日耶誕，以及31日推出揮別夕陽、迎跨年等一系列主題遊港行程，一覽高雄港區每個時間不同的美麗樣貌。

高雄市輪船公司今天新聞稿表示，25日推出「聖誕海派、星光饗宴自助餐」航班，開航時間從傍晚6時50分到8時30分，航程100分鐘，每人費用新台幣1388元起。途經新光碼頭、高港支航道、亞洲新灣區、夢時代，搭配船上享用自助式晚餐，現場歌手獻唱歡度佳節。

31日下午落日時分推出「揮別2021亞灣巡航、西灣夕陽落日」航班，開航時間從下午4時到5時40分，航程100分鐘，每人費用688元起。船上提供茶點下午茶，將進入高雄港港口管制區歡送2021年最後一顆夕陽。

高雄輪船公司表示，值得一提的是夕陽航線全視野欣賞夕陽落日，特別專案申請船駛出第一港口防波堤管制區，金黃色夕陽從一港口外海灑進高雄港主航道上，是高雄港國際級景觀「主航道落日」。

另外，31日當晚推出「2022大港鳴笛、國際港灣海上跨年」航班，開航時間自晚間10時45分到隔日凌晨0時45分，航程120分鐘，每人費用1588元起。活動有歌手演唱，更安排海上賓果趣味大賽，精美獎品及五星飯店餐券獎項。

輪船公司表示，有高雄港內唯一無遮蔽觀景雙層甲板遊港船，搭乘遊港輪盡收無敵海景，以及大港橋、85大樓、高雄展覽館、高雄流行音樂中心等矗立港區美麗建築等IG打卡熱點，船上絕佳角度絕對與眾不同。目前各海上遊程席位所剩不多，把握報名機會；各航程資訊洽山富旅遊高雄分公司07-2010303，或山富旅遊官網https://www.travel4u.com.tw/（編輯：孫承武）1101222