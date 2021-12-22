台北車站接種站開設至29日 打莫德納送百元禮券

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（中央社記者陳昱婷台北22日電）中央流行疫情指揮中心5日起在台北車站設置疫苗接種站，北市府今天表示，考量移工等族群仍有接種需求，今天開始接手疫苗施打作業到29日，完成接種者可獲得100元等值商品禮券。

台北市衛生局今天發布新聞稿表示，為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株，以及提供民眾便利的疫苗接種服務，今天起媒合北市聯合醫院及馬偕醫院接手台北車站疫苗接種站。

衛生局指出，將比照中央設站時間，每天下午1時至晚間8時提供莫德納第1、2劑接種服務，完成接種者可獲得新台幣100元等值的商品禮券，呼籲尚未完成接種的民眾，帶著COVID-19疫苗接種紀錄卡（黃卡）及健保卡儘速完成接種。

台北市副市長蔡炳坤接受電訪表示，目前觀察北車接種站仍有提供移工等族群施打疫苗的功能，加上花博爭豔館接種站打氣不如預期，所以當中央來詢問是否可以今天開始接手時，便欣然答應。

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蔡炳坤說，因為北車接種站的場地是由中央租借到29日，所以目前規劃僅開設到29日，希望年底前再衝刺一波，協助民眾盡快完成2劑疫苗接種。

蔡炳坤指出，現在已經開始規劃明年度的疫苗接種期程，隨著第1、2劑疫苗接種告一段落，第3劑的需求會慢慢增加，等中央的預約系統退場，將再度啟動台北市的預約系統，重點擺在第3劑接種，規劃好就會正式對外說明。（編輯：張銘坤）1101222