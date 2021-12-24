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無薪假「虛減」800餘人 主因旅行社續簽作業中

2021/12/24 11:39
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（中央社記者吳欣紜台北24日電）勞動部公布最新減班休息統計，這期的實施人數減少800餘人，不過，勞動部官員表示，經了解是支援服務業中有一家大型旅行社正在續簽減班休息中，因此這期並無明顯增減。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2587家，實施人數1萬8253人，與16日公布實施家數計2534家，實施人數1萬9134人相比，這次家數增加53家，人數減少881人。

細看數據，這期有一家旅行社減少了800多人，勞動部勞動條件就業及就業平等司司長黃維琛表示，該旅行社為大型旅行社、全省都有門市，但近一步確認之後，發現旅行社是因為一期實施結束，仍在執行下一期的續簽程序，因此實際實施並無減少。

不過，黃維琛表示，這期民生工業部分，有一家紡織業跟食品業合計減少實施100多人。

但在批發零售業部分，也有一些增加，但因為人數較少，與其他產業相加減後，也讓這期的實施數據看起來是家數增加、人數減少。

根據統計，目前實施家數及人數最多的行業皆為支援服務業，有1360家、8756人，而批發零售業有393家、1689家，住宿餐飲業則為214家、2709人。（編輯：陳政偉）1101224

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